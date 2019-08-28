彰化縣警局芳苑分局莊姓巡佐、王姓員警涉及利用職務之便，偵查六合彩簽賭，透過白手套向組頭收賄，雲林地檢署複訊後，今天傍晚認為莊員、王姓員警涉案程度重大，已經陸續向院方聲押獲准，彰化縣即將召開考績會，可能不久就會祭出鐵腕，記兩大過免職。

兩名惡案員警服務警界超過30年，莊姓員警明年就要退休了，因為辦案涉及簽賭，讓境界扼腕，「這麼愛錢？辦案辦到逼人當白手套，警察還知法還犯法，聲譽沒了，數百萬元的退休金也沒了」。

和莊同事過的不勝唏噓，指出他去年才與同事聯合破獲雲林縣的六合彩簽賭，抓到大組頭，今年又抓到多小組頭，沒想到把持不住，撩下去撈錢去了？莊員2015年服務於溪湖分局舊館派出所時，轄區神明信物被竊盜，不眠不休的調閱監視器投入查緝，找到線索破案，當年4、5月被分局提報為當月優良警察，獲得縣警局表揚。

另名涉案的王姓警員，在芳苑分局任職5年，負責交通業務，與莊員是舊事，兩人年紀差不多，在莊員被抓不久後，也被拘提並查扣相關證物，莊員今天召開偵查庭後，傍晚被羈押，緊接著王姓員警偵查庭召開，也被裁定羈押。

「真是多事之秋！」和美警分局劉姓、金姓資深員警今年6月底因涉及按摩院插乾股案遭檢調搜索到案，聲押獲准，彰化縣警局就火速召開考績會，記兩大過、免職處分，還引起調動大地震，從分局組長、偵查隊長到刑事小隊長、基層員警、巡佐，3波人事調動，總人數高達160人，已經創下彰化縣警界人事最大規模地震，預料警界風紀再出包，調動又免不了，只是後座力還不知怎麼掃。

(中時 )