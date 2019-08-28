木蘭女足聯賽第12輪本周六移師新北航源FC的大本營輔大足球場，上輪靠陳郁安左右腳世界波上演驚奇逆轉勝的航源FC，將在該校舞蹈隊的熱舞助陣下，對上排名第2的花蓮女足。而台北熊讚vs.台北國際的「台北德比」，則聯合推出「比賽現場拿球星簽名卡」活動，歡迎球迷到場索取。本輪觀戰重點如下：

●台中藍鯨vs高雄陽信

1.台中藍鯨首名出現懸念：衛冕軍最近三戰中兩度被逼和，且上週在滂沱大雨中，主場被熊讚完封、僅能取得0-0平局，與花蓮差距再度只剩4分，藍衫軍本周必須甩開這些不穩因素、重新拉出爭冠優勢。

2.高雄陽信找回sunny football：上周陽信雖以1-7再度大敗給花蓮，但比賽內容有明顯質變，輕鬆愉快的球隊氣氛、活力十足的球風讓人驚豔，更一度憑藉丁家英進球追平比數，本周的陽光足球還能否繼續發揮熱力?

3.李綉琴領銜復甦藍鯨火力、再度衝擊50大關：一輪台中的豪雨讓藍鯨無法破門，這也是藍鯨本季首度未能進球，更延誤了Ogo的生涯50進球之旅，本周她勢必領導藍鯨強大鋒線強勢復甦。

台北熊讚與台北國際上演德比戰。（中華足協提供）

●台北熊讚vs台北國際

1.台北拚出A級氣場：近期熊讚踢出三連不敗成績，最近兩輪更連平花蓮、藍鯨兩大強權，展現A段班的強大實力，本輪當然全力求勝。

2.國際強力新援爭勝：上一戰，第三循環加入的楊雅涵演出本季最快帽子戲法，雖然最後惜敗，但全新進攻組合讓人期待。

3.台北德比升級版：上一次台北德比，熊讚以3-0完勝國際，如今雙方實力、狀態均比上次交手大幅提升，再度交鋒備受矚目。

暫居第2的花蓮女足本輪對上地主新北航源。（中華足協提供）

●新北航源FC vs花蓮

1.新北航源韌性不容小覷：前一輪兩度落後國際兩球，但仍能憑藉驚人毅力，以陳郁安的驚天世界波逆轉勝，面對強大的花蓮也將無所畏懼。

2.花蓮再次進逼王座：上一戰七球轟垮小學妹陽信的黑衫軍，與榜首差距再度縮小，本輪必須持續奪勝，以期緊咬衛冕軍。

3.蘇芯芸主場對決老戰友：兩隊上一次交手，花蓮蘇芯芸面對大專聯賽隊友率先取得進球，本次回到熟悉的「另類主場」，「輔大足球漂亮寶貝」能否再有亮麗表現？

(中時電子報)