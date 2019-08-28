在台灣籃壇陷入低迷的時候，九太科技決定挺身而出，以接手金酒的方式再次回到籃球迷的面前。九太科技董事長沈會承表示，這些年來雖然不碰籃球，但熱愛籃球的心依舊不變，如今球隊回到自己的手上，心中無比開心，但也是責任的開始。

沈會承說，「九太在打完SBL第二季之後將球隊交給東森，最主要的原因是當時緯來接手中廣，東森董事長王令齡來找我，希望能有一支球隊，我在考量很久之後才決定以嫁女兒的心情把球隊轉讓給東森，王令齡後來出事，沒想到將球隊交給米迪亞，導致後來差點解散，幸好金酒出面贊助，球隊才得以維持住，現在九太既然決定要接回球隊，那就會好好經營，每年至少投入3000-4000萬元，對於球員的福利也會逐漸提升，先在新北市泰山體育館附近幫球員找宿舍，然後再找縣市政府贊助，以我現在的人脈，找贊助很容易的啦！」

沈會承談到10多年來離開籃壇的心路歷程時表示，「當初球隊交接給東森之後，我就到大陸清華大學唸碩士和博士，緊接著又到美國明尼蘇達大學拿到博士學位，花了13年時間雙博士到手，公司經營也不錯，享受人生，不過，既然『女兒』的狀況不好，身為老爸的我，當然要伸出援手，不能再讓『女兒』吃苦。」

對於成立職籃一事，沈會承說，「兩年前高志鵬立委找我成立職業球隊，今年CBL破局，可見得時機不是很好，尤其是大環境還不成熟，球迷找不到當年的熱情，因此目前不適合。」

沈會承表示，「第一季不會給球隊戰績上的壓力，但要求球員要有紀律和品德，絕對不能進出聲色場所，不能酒醉鬧事，也不能損傷球隊名譽，有相對要求就有相對福利，所有球員都會有勞健保，提供球員一個能夠遮風避雨、溫暖的家。」

(中時電子報)