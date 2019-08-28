日本政府8月28日起施行將南韓從享有出口審查優惠國家的「白色名單」中除名的政令，引起南韓的反彈，並揚言準備向世界貿易組織(WTO)提訴。

南韓國務總理李洛淵28日召開有關日本出口管制的閣僚級會議，並在會上表示，「對於日本持續不當的措施感到非常遺憾，希望日本拿出誠意，朝向修復日韓關係展開對話。」

李洛淵還強調，「將不遲疑地準備向WTO提訴」。今後3年將編列5兆韓圓(約台幣1兆5千億元)，推動原本仰仗日本的材料、零件、製造裝置的國產化。

日本經濟產業大臣世耕弘成28日針對南韓欲提訴WTO一事表示，「日本在引進該制度的世界各國都受到白色名單國家的優惠待遇，只有南韓將日本從白色名單中除名，南韓自己也在做的事，要用怎樣的形式向WTO提訴呢？我倒想問看看是怎麼想的。」

日本外務省28日傍晚宣布，亞洲大洋洲局長金杉憲治29日將訪問南韓，預定在首爾與南韓外交部亞太局長金丁漢舉行局長級協商，將要求南韓改正首爾高等法院判日本企業應賠償2戰徵用工之違反國際法的結果。金杉還將與南韓外交部朝鮮半島和平談判本部長李度勳針對北韓局勢交換意見。

白色名單國家申請出口許可時，通過1次審查後，3年內可無需個別提出申請。南韓被除名後，舉凡工作機械、碳纖產品等可能轉作軍事用途的品項，在出口南韓時都將受到嚴格管制，每張的合約都必須各別提出申請。

(中時 )