嘉義縣大林公民電廠生產合作社28日揭牌。（張亦惠攝）

嘉縣大林鎮明華社區參與政府推動農村再生計畫成效卓著，致力於社區環保、生態、產業、社福長照及節能減碳，近年來政府大力推動綠能，明華社區也不缺席，除目前活動中心樓上的太陽能外，社區發展協會與居民達成共識，加上台電輔導，成立保證責任嘉義縣大林公民電廠生產合作社，建置房屋型太陽能。

明華社區團隊13年來打造社區環保、生態、產業、社福長照及節能減碳，從地方到中央部會獲獎總數達67項之多，也累積2、300台遊覽車前來取經、參訪。明華社區發展協會執行長江志弘表示，目前活動中心樓上建置的9k（千瓦）太陽能設施的回饋金作為社區活動使用，因社區發展協會是非營利組織，因此以生產合作社模式成立公民電廠。

公民電廠生產合作社昨日揭牌，江志弘表示，配合政府綠能計畫，社區主動積極參與，目前共募集30位居民，1人認股10萬元，總金額300萬元，成立公民電廠合作社，目前已經找到2處案場，共38k（千瓦）的投資，預算約240萬元，1年約可回收28萬元，鼓勵社區居民可以加入投資。

(中時 )