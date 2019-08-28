東祥營造公司董事長陳東發（左二）捐助學甲警分局防割背包手套，警察局局長周幼偉（左一）、學甲警分局局長洪頂力（右一）表達感謝。（劉秀芬翻攝）

台南市警察局學甲警分局局長洪頂力為使員警執勤安全無後顧之憂，透過東祥營造公司董事長陳東發捐助，幫員警購置20套防割背包及4套防割手套；良勳建設公司亦捐助購買90瓶柱狀辣椒水；學甲警友辦事處幫員警執勤車輛加保車體險，28日舉辦捐贈儀式，警察局局長周幼偉特地親臨會場頒發感謝狀。

有鑒於鐵路警察局員警處理乘客逃票，遭受民眾預藏尖刀攻擊殉職事件，亟需提升員警執勤防護裝備，洪頂力親率幹部至各基層派出所舉辦員警座談會，傾聽同仁心聲，了解同仁需求後，由熱心警友捐贈各式防護裝備。

學甲分局表示，防割背包除可置放應勤物品如槍、警棍、辣椒水外，緊急時可手持當防護盾牌使用，避免人犯因持有刀器、利刃攻擊而遭受傷害。防割手套讓同仁遇到持兇器嫌犯可安全防護，例如為了搜索毒品不致於讓針筒刺傷。柱狀辣椒水可於5公尺內制伏歹徒，並可防止員警因風向遭辣椒水反噬，更增添員警執勤及在場民眾之安全。

另外為了響應局長關懷員警因公車禍美意，學甲警友辦事處協助針對分局27部巡邏車加保「車體險」，4年內新車每部「車體險」20萬，逾4年每部車「車體險」10萬，讓員警無後顧之憂，不用擔心修復賠償問題。

周幼偉表示，感謝大台南警察之友會學甲辦事處、良勳建設公司及東祥營造公司等地方熱心人士，此次員警執勤安全再升級，希望各同仁善用各界捐助裝備，堅守崗位，展現專業素養及同理心服務市民，將治安做得更好，民眾生命安全更有保障，為市民打造一個安居樂業的環境。

(中時 )