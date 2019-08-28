高雄市長韓國瑜代表國民黨參選2020總統大選後，近期有多項民調支持度下滑，政論節目趁機鼓動「換柱2.0」風聲。對此，全國公務人員協會理事長李來希指係有人在操作《韓會輸》民調，並提出大數據分析回擊。今日又在邱姓網友貼文表示，「抓到了！！抓到了！！！原來是蘇員外的支持者在作《韓會輸》的調整型民調！！！」

邱姓網友指出，「在大數據義勇軍統整出<調整型民調>的數學模式後，那個被我們懷疑的公司出來喊冤」。他質問那家公司作《韓會輸》民調「目的是什麼！？！？帶風向的目的是為了誰！？！」。

邱姓網友提出4個問題質問那家民調公司：

1.一個原來是作<雜貨網購>的業者怎麼會在<<國民黨初選過後，轉型成民調公司 >>，民調是要花很多錢的請告訴大家 <誰支付的經費???>

2.這個<民調公司>自己說的重要成員，某先生在您的自己的臉書<自己說是蘇員外的支持者>，

通常 <支持者>是不會在臉書上公然承認的，願意公然承任者，一般都是狂熱的支持者。

請問：發佈的這一系列的<民調>是否就是我們大數據義勇軍算出的模式，你們是依照數學模式陸續發佈 !!??這和蘇員外有無關係 !!??

3.通常 <從群體的意志改變取出的數據是緩慢而有慣性的>，你們發布的民調，為什麼會呈現<非慣性的變化>??!!

4.以我們大數據義勇軍估算你們的數學模式，剛剛好。會在某陣營號稱<只要韓的民調掉到了20趴><他就有出來參選的正當性了>，你們的民調依照模式會剛剛好配合這個數字 !!!原因何在 !!??目的何在 !!??

(中時電子報)