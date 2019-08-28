捐血傳愛！每年暑假期間是用血高峰期，再加上適逢農曆7月有些民俗禁忌，血庫因此經常缺血，麗明營造號召大家挽袖捐熱血。（盧金足攝）

暑假及農曆7月血庫常缺面臨缺血，麗明營造發起「2019捐血傳愛」活動，今年邁向第18屆。（盧金足攝）

麗明營造董事長吳春山捐血達23次，之前還捐贈兩台送血車。（盧金足攝）

麗明營造發起「2019捐血傳愛」，今年邁向第18屆，28日在台中市府後廣場號召民眾挽袖捐熱血，麗明營造董事長吳春山表示，累計至去年達9045袋捐血，昨日共捐血1113袋，加上17年累計9045袋，共計1萬0158袋，突破萬袋捐血紀錄，還以摸彩方式送出高級腳踏車。

吳春山捐血達23次，之前還捐贈兩台送血車，今年6台車捐血車，共捐血1113袋，總計18年來捐血共計1萬0158袋，捐血跑第一，但他說以前很怕看到血，年輕工作時，有次老闆兒子受傷流血，他除幫忙搶救，心裡其實有點害怕看到血。

回想第一次捐血時臉色蒼白，還被扶去旁休息，為了公益，多年來獲各行各業熱烈響應，堅持繼續辦捐血活動，他也號召協力廠商與各行各業加入，將捐血活動辦得像嘉年華會，好多民眾都期待這一天到來。

捐血傳愛！吳春山說，每年暑假期間是用血高峰期，再加上適逢農曆7月有些民俗禁忌，血庫因此經常缺血，18年前，他在一次聚會中得知缺血訊息，很想為捐血活動盡心力，立即投入舉辦捐血活動。

第1年共募得125袋熱血，吳春山強調，「捐血一袋、救人一命」，從此「捐血」公益活動便納入麗明營造的年度要事，歷經18年堅持與努力，規模越來越盛大，捐血袋數逐年倍增。

(中時 )