天弓三型飛彈車 台東街道現身 19:252019/08/28 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 天弓三型飛彈車在台東現身。（楊漢聲翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 用來取代鷹式飛彈、準備部署花東的天弓三型飛彈車28日出現台東街道，巨大的車身及飛彈發射系統，引起民眾好奇關注。 28日中午台東市區出現天弓三型飛彈的車隊，包括飛彈、發射架、戰術中心等周邊設備車，由於設備及車隊龐大引起關注，民眾看見都議論紛紛。 (中時 ) #飛彈 #台東 #天弓 #民眾 #設備 也許您會感興趣 推薦閱讀 藝術家駐村 挖掘台東魅力 04:102019/08/24 地方新聞 俄羅斯成功試射兩款潛射彈道飛彈 22:152019/08/24 國際 東風新兵 東風-17精準度10公尺內 04:092019/08/25 焦點新聞 中程飛彈壓制不了大陸崛起 04:102019/08/25 時論廣場 台東大武海邊 疑似有民眾失蹤 11:492019/08/25 社會 台東出現木頭海 檜木香味陣陣飄 13:192019/08/25 生活 以倡議全球「弭兵之會」反制美俄 04:102019/08/26 論壇廣場 拖式飛彈再進化 捨棄導線更準確 17:312019/08/26 軍事 訪知本養殖業 台東議員喊讚 04:102019/08/28 地方新聞 北韓連射彈 美同意售日33億美元反彈道飛彈 07:142019/08/28 國際 軍事熱門新聞 殲-20中選！可望成陸新航母艦載機 - 軍事 有殲20還買蘇57？陸仍青睞俄多項新技術 - 軍事 天弓三型飛彈車 台東街道現身 - 軍事 撇老美！土俄談買賣蘇-35與蘇-57 - 軍事 美中關係高度緊繃 陸拒絕美艦訪問青島 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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