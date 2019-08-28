用來取代鷹式飛彈、準備部署花東的天弓三型飛彈車28日出現台東街道，巨大的車身及飛彈發射系統，引起民眾好奇關注。

28日中午台東市區出現天弓三型飛彈的車隊，包括飛彈、發射架、戰術中心等周邊設備車，由於設備及車隊龐大引起關注，民眾看見都議論紛紛。

(中時 )