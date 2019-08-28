31歲的何姓男子，到台北地院開庭，當庭得知法官要裁定羈押他，竟然太歲頭上動土，掀翻法庭內的應訊台桌子，被法警護帶到候審室新收人犯室內時，還囂張的撕起木地板邊條，案經台北地院將何函送法辦，罪加一條。因何審理時自白認罪，法官認為他犯後態度良好，依損壞公務員職務上掌管物品罪，判何有期徒刑3月，可易科罰金9萬元。本案可上訴。

曾因毒品案執行完畢的何男，今年1月25日下午3時30分許，因案在台北地院第八法庭應訊時，知悉要被法官收押，一時怒不可遏，就將法庭內的應訊台桌子掀翻，造成電腦螢幕毀損。不久，何被法警押解到候審室新收人犯室，又將木地板的邊條撕起，砸向候審室鐵欄杆、地板，造成邊條斷成數截，北院發現將何函送北檢偵查起訴。

北法開庭審理本案，何這次不敢再造次，當庭認罪，法官根據法警職務報告、候審室現場照片、監視錄影畫面擷圖等事證，認定何構成犯罪。 法官認為何不滿法院裁准羈押，就將法庭內應訊台桌子掀翻，還將候審室內木地板邊條撕起，藐視法治及挑戰國家公權力，但考量及他犯罪後坦承犯行，態度還可以，參酌檢察官科刑意見，及台北地院對本案並無其他意見後，依妨害公務罪章的「損壞公務員職務上掌管之物品罪」，判刑3月，可易科罰金。

(中時 )