中國大陸與梵蒂岡去年9月簽定主教任命協議將近1年後，終於在近日分別有內蒙古集寧教區主教姚順獲祝聖，以及陝西省漢中教區胥紅偉神父獲祝聖為教區助理主教，這是大陸天主教會3日內迎有2位獲得中梵雙方認可的新主教與助理主教。

據《多維新聞》與天亞社報導，姚順主教祝聖儀式於26日在集寧（烏蘭察布）教區主教座堂舉行，另一位胥紅偉神父的漢中區助理主教祝聖禮則於今日在漢中市聖彌額爾主教座堂舉行。儀式中宣讀的大陸官方批准書，除了提到根據「聖教會選舉主教的傳統」和「中國天主教主教團的規定」，並特別指出「人選經教宗同意」，這有別於大陸長期以來強調「宗教事務不受外國勢力支配」的原則。

報導說，集寧教區前主教劉世功2017年6月病逝，教廷屬意接任的姚順一直未獲中共批准，使該教區主教人選懸空多時。在中梵簽訂主教協議後，經過多次協商，今年4月北京同意以等額競選方式，讓教廷屬意的兩位人選出線，包括姚順和陝西漢中助理主教胥紅偉。

天主教媒體天亞社指出，目前大約有20位候任主教在中梵協議簽署前早已獲教廷任命，他們將會陸續被選舉出來，再受祝聖。一位不願透露姓名的漢中教區神父也說，28日在漢中的祝聖現場保安森嚴，進場的參加者都須要實名登記。另一位消息人士則說，有另外兩位不獲北京承認的教區神父則未獲准參與禮儀，「一位被政府人員警告不能去，一位被帶去旅遊」。

報導稱，54歲的姚順是內蒙古烏蘭察布人，畢業於中國天主教神哲學院，曾留學美國聖若望大學獲教會禮儀碩士學位。回國後在大陸天主教神哲學院教授禮儀課，並兼任大陸天主教會行政職務。44歲的胥紅偉則是陝西城固人，他於2002年在漢中教區晉鐸，隨後前往意大利羅馬傳信大學進修學習，獲得牧靈神學碩士學位。

梵蒂岡於2018年9月與中共簽署主教任命協議，同意就中國主教人選對話，但教廷名義上仍握有最終任命權。教宗方濟各表示，這是雙方妥協的結果，呼籲中國大陸「公開」及「地下」天主教徒拋開過往分歧，彌合創傷。

自從中梵簽訂主教任命協議後，「中梵建交」傳言不斷。而據大陸新華社報導，中國大陸天主教徒有600萬人左右，但民間普遍估計應有1,000萬人左右，如此龐大天主教徒人數，中梵如果就爭議性問題達成一定共識，並發展進一步的關係，已不令人意外。去年大陸的兩位主教首次參與世界主教會議，今年3月大陸國家主席習近平出訪歐洲前，也一度傳出可能赴梵蒂岡，雖習未能到訪，但大陸與梵諦岡關係持續進展，雙方建立正式外交關係只是時間問題。

(中時電子報)