墨西哥蒙特雷（Monterrey）1名23歲女大學生洛佩斯（Alexa Terrazas López）24日在飯店8樓陽台挑戰極限運動，她先用雙手抓住欄杆，作出高難度瑜珈倒掛動作，沒想到下秒就意外失手墜樓。她傷勢嚴重，全身超過100處骨折，雖然靠手術挽回小命，但未來3年可能都無法行走。

據Mexico News Daily報導，洛佩斯喜歡挑戰極限運動，也熱愛在IG上分享生活，至今已吸引4108位追蹤者。她這次挑戰倒掛動作時，雖然拍到挑戰成功的畫面，下秒卻失手從25公尺高的陽台重摔至地面，當場多處骨折，立刻被送往當地醫院治療。

入院後洛佩斯接受了長達11小時的手術，期間還因需要大量輸血，她的親朋好友紛紛透過社群媒體為她募集血液。由於傷勢嚴重，手術需要重建腳踝、臀部、膝蓋和臉部器官等，醫生還表示，未來3年恐怕無法行走，需要做大量物理復健。

近10年來，極限運動在業餘愛好者和專業人士間日益風行，有興趣的人數大幅上升，受傷人數也隨之增加。據美國整形外科醫師學會（AAOS）2014年發布的研究，每年都有超過4萬件從事極限運動而受傷的病例。其中1位研究作者沙貝桑（Dr. Vani J. Sabesan）分析，促使年輕人挑戰極限運動的原因正是「社群媒體文化」，因為年輕人通常缺乏足夠判斷力，容易受社群影響而模仿他人。

(中時 )