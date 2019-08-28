台北市萬華區萬大路187巷內，惡煞刀棍尋仇10多人砍2少，宮廟榕樹下前噴血倒地，事發十多分鐘後現場還沒有清理完畢，隔壁巷子又發生鄰居口角打架後送醫意外。（陳君瑋攝）

台北市萬華區萬大路187巷弄內，28日凌晨傳出有少年遭砍。17歲的王姓少年與19歲的李姓少年，晚間與一群友人坐在機車上聊天，突然間一群惡煞騎車衝上來，見到王、李兩人就上前持械追打，其中李少遭對方砍傷，王少也被球棒打傷，友人見狀嚇傻，待惡煞跑走後才報警，警消到場迅速將負傷的2人送往鄰近的醫院救治。

據了解，遭砍的一方有7、8人，當時聚集在萬大路187巷3弄內，一處三太子宮旁的榕樹下聊天，而砍人的惡煞人數約有10餘人，分乘7、8輛機車直衝而來，似乎有針對性的只對王、李2名少年動手。

惡煞手持西瓜刀、球棒等武器，追打在坐在機車上的2人，犯案後隨即騎機車逃逸，友人根本還搞不清楚發生什麼事，只見到2名少年受傷噴血，並且痛的苦苦哀嚎，嚇得趕緊打電話報警送醫。

事發十多分鐘後，宮廟榕樹下現場還沒有清理完畢，隔壁巷子又發生鄰居口角打架後送醫意外。

(中時 )