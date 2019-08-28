台中市立委張廖萬堅（左1）28日邀集教育部等相關單位，會勘大墩國小不規則形狀PU跑道，校長林淵輝（右1）指出，將修改成傳統PU環形跑道。（黃國峰攝）

台中市立委張廖萬堅（左3）28日邀集教育部等相關單位，會勘大業國中籃球場，校長郭政榮（右2）指出，申請將此改成風雨球場。（黃國峰攝）

台中市立委張廖萬堅28日邀集教育部國教署、體育署以及台中市教育局等相關單位連續到5個學校會勘PU跑道、風雨球場、廁所、棒球場、屋頂漏水等棘手問題，其中大墩國小PU跑道、大業國中風雨球場及泰安國小廁所獲得國教署、體育署允諾協助，其餘部分，張廖萬堅表示將再全力協助向教育部爭取經費。

由於大墩國小並無傳統環形跑道，目前是直線加上不規則形狀PU跑道，且現已使用10年，因跑道旁樹根生長造成嚴重隆起，學童跑步時易發生危險，規劃改成傳統環形跑道。另外大墩國小與大業國中也同時提出建置風雨球場請求，讓下雨天時讓師生也可從事戶外運動。

而由西苑高中代管的櫻花棒球場，投手練習區、室內打擊練習區、球員休息區以及簡易辦公室都是簡易的鋼構建物，目前建物設備老舊破損，有積水、漏水與部分鋼材鏽蝕嚴重等問題，西苑高中希望能做整體性的重建整修，讓選手訓練更有品質及更安全。

還有西屯國小與泰安國小廁所均已使用了26年及36年，安全與衛生狀況非常不佳，有管線阻塞、漏水、通風不良等許多問題；另泰安國小安學樓頂樓舊屋瓦受損，申請防水隔熱工程，都需要經費來整修。

中市立委張廖萬堅28日下午與國教署、體育署與教育局逐一會勘後，體育署表示，大墩國小PU環形跑道、風雨球場與大業國中風雨球場將優先爭取中央補助；國教署也表示將優先核發經費給泰安國小整修老舊廁所。而其餘部分，張廖萬堅表示將繼續努力向教育部爭取經費，中市教育局承諾會全力配合中央，共同維護孩子安全且優質的學習環境。

(中時 )