五月天「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」巡迴演唱會，日前6度站上鳥巢開唱，3天共吸引30萬人朝聖。而五月天也維持一貫往例低調行善，2016年高雄、2017年桃園、2018年底在台中開唱時，也捐助幫助台中社福機構。此次赴陸開唱，大方捐300萬元人民幣（相當新台幣1316萬元）給中國兒童少年基金會「春蕾計劃」，幫助弱勢孩童購買文具和書籍，此次也邀請孩童欣賞演唱會，讓孩子們十分開心和感動。

「春蕾計劃」包括助學行動、成才行動、護蕾行動、就業行動、音樂之聲我要上學等5公益項目，及2次北京夏令營，連續4年五月天已捐助共1200萬元人民幣（約新台幣5259萬元）。今年來自雲南昆明晉寧山區的10位受助孩童，父母多半務農或打工，孩子平時多半住校週末才回家。11歲的琪琪說，父母忙工作，沒聽過她說心事。各個家庭經濟能力狀況不一，雖然孩子能上小學，但鉛筆盒內卻只有一、兩支筆。

受助孩童受邀看五月天演唱會，還獲贈周邊T卹、背包、筆記本等禮品。「原來沒有聽過五月天叔叔的歌，後來知道是他們資助了我，而且給我觀看演出的機會，所以特地『預習』了幾首，太好聽了！如果有機會真想當面謝謝他們」第一次觀看大型演出的孩童被深深震撼，11歲的小嫻更默默許下願望「希望到世界各處去看看」。

五月天六度登鳥巢開唱。（相信音樂提供）

五月天六度登鳥巢開唱。（相信音樂提供）

五月天「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」巡迴演唱會，帶歌迷溫習藍色三部曲。（相信音樂提供）

(中時 )