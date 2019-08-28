行政院長蘇貞昌今天主持原住民族基本法推動會議時表示，政府對於原住民族非常重視，不僅通過相關法案，預算也大幅增加；原基法89項配套法案達成率已達92.1％。

蘇揆說，他於13年前擔任行政院長時，曾主持第1次原基法推動會委員會議，如今時隔13年，又再度擔任原基法推動會召集人，本屆委員為重新聘任，期許能持續在尊重多元文化下，共同協助推動原住民族事務，並檢視相關法規未臻完善之處，以賡續保障原住民族權利。

蘇揆指出，當年的推動會，行政院將原住民族土地業務主管機關權責，從主管原住民保留地業務17年的內政部，移轉至原民會。行政院極為重視委員所提意見，蔡英文總統上任後，於總統府成立原住民族歷史正義與轉型正義委員會，目前已召開10次會議，過去3年原推會也召開8次委員會議，透過會議的列管與協調，原基法89項配套法案達成率已達92.1％。

蘇揆表示，他對語言特別重視，30年前擔任屏東縣長時，即推動全國第一套排灣族及魯凱族母語教材。此外，在擔任台北縣長時，也在烏來設立第一座泰雅族民族博物館。

針對「南島民族論壇推動情形」報告，蘇揆表示，依據語言學者、考古學者所提出的「台灣原鄉論」，南島語在台灣呈現極度多元化的樣貌，也進一步論證南島語族在語言、體質及文化上有相當的關聯性，認為台灣正是南島語族的起源地，此為台灣在南島區域的重要性與獨特性，也是我國推展南島文化外交，爭取國際空間極為重要的核心。

蘇揆指出，行政院已於今年3月19日核定「南島民族論壇六年計畫(2020年-2024年)」，擁有具體明確的工作計畫，包括基礎型會務建構、南島民族論壇、人力資源發展、南島民族語言文化交流及南島區域產業發展，預算經費7億4千萬元，請相關部會依據計畫內容分工，推動各項工作。

有關「原住民族語言現況與復振」報告，蘇揆表示，自蔡總統上任後，「原住民族語言發展法」歷經10年努力，在2017年公布施行，接續於2018年完成「財團法人原住民族語言研究發展基金會設置條例」立法，15年來未修正的「原住民族教育法」，也於今年完成修正，且原民會族語復振預算也從2017年1億1千多萬元，大幅增加至今年5億多元，政府雖積極投入，但除了學校課程的制度性學習外，也請原民會、教育部及相關部會，結合地方政府，就委員所提意見及目前實施尚待精進之處進行盤點，並運用有效方法及成功案例推動，以利族語存續推廣活用，讓孩童快樂學習，進而促進對族語認同。

原民會指出，為具體實踐2017年6月14日公布施行的「原住民族語言發展法」，會中針對族語推廣、族語傳習、族語保存、研究及友善環境營造等4大面向的推動成果進行報告。重要成果包括族語復振預算大幅成長、增置專人、組織及族語老師推動族語復振工作、設置財團法人原住民族語言研究發展基金會推動族語研發及推廣工作、原民台與原民廣播電台族語節目製播比率提高超過1／2等。

(中時 )