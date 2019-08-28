台中市議員江肇國28日批評，台中市長盧秀燕擔任立委期間，聯名提案要求中央廢止印花稅法，現行政院同意廢止印花稅，盧跳出來反對，上演「盧市長打臉盧立委的戲碼」。（盧金足攝）

台中市市議員江肇國28日提具台中市長盧秀燕擔任立委期間，聯名提案要求中央廢止印花稅法。（圖／江肇國服務處提供）

台中市長盧秀燕與其他國民黨縣市首長共同聲明反對廢除印花稅，市議員江肇國28日批評，盧擔任立委期間，聯名提案要求中央廢止印花稅法，現行政院同意廢止印花稅，盧跳出來反對，上演「盧市長打臉盧立委的戲碼」，對此，盧秀燕無奈表示，身為台中市長，巧婦難為無米之炊，台中印花稅收平均每年11億元左右，剛好填補中央托育補助不足的缺口，若中央挹注金源足夠，廢止當然沒話說。

江肇國提出2010年立法院提案，質疑盧秀燕當年當立委時，聯名提案要求中央廢止印花稅法，現在行政院同意廢止印花稅，盧卻又跳出來反對，批評「不知道盧市長是換了位置就換了腦袋」，還是根本為反對而反對，令人困惑不解。

江肇國強調，印花稅是既陳舊又古老的稅法，業界普遍認為不但不公平不合時宜，停徵印花稅產生的稅損缺口將由中央補足，各地方政府預算不會少，台中市根本沒有損失。

他提出盧秀燕當年在立法院，與其他20名委員提案，以課徵方式擾民、稅制老舊不合時宜為由，要求中央廢止印花稅法，江肇國痛批，盧當初提案廢止印花稅指為消除民怨，真要廢除卻又反對，有時間去簽署共同聲明，不如專心市政，多了解地方聲音。

盧秀燕表示無奈，身為台中市長，就是280萬市民的大家長，必須站在建設台中的立場來做事，但巧婦難為無米之炊，以台中托育政策補助為例，中央補助款短少近10億元，這些都必須由台中市想辦法自籌追加預算。

「台中印花稅收平均每年11億元左右，是一筆可觀的收入」，她說恰好填補中央托育補助不足的缺口，如果中央挹注台中市的金源夠，廢止當然沒話說，問題是中央補助款實在不足，以致於多數支出都由市庫支應。

盧秀燕指出，台中市財政困難，尤其舉債空間居六都之末僅餘88億元，中央政府如能以台中市繳納的稅收公平補助台中市，「我也贊成廢除印花稅」。

(中時 )