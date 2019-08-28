電影《第九分局》28日舉行首映會，主要演員邱澤、澎恰恰、温貞菱與劉奕兒均盛裝出席，飾演大反派的楊雁雁也遠從新加坡特別抽空來台參與首映會，電影主題曲演唱者E.so瘦子、片尾曲演唱者張語噥也同場亮相，最後是神秘嘉賓吳奇隆驚喜現身。

吳奇隆(中)也驚喜現身觀影。(粘耿豪攝)

吳奇隆說：「我是自己主動要求要來的，跟導演王鈞、監製王鼎霖認識很久，我現在也製作戲，需要很好的人才，跟鼎霖保持聯繫，看到他的預告覺得很好。」另澎恰恰的好朋友許效舜也來支持，開玩笑說：「我兒子以為是遞酒分局。」

電影裡楊雁雁化身大魔王，荼毒所有演員們，爆乳亮麗出席的劉奕兒自曝被泡在水裡3天3夜，有種洗三溫暖的感覺，温貞菱則是被開了3槍，另楊雁雁因特效化妝的原因幾乎是盲演，跟澎恰恰對戲還差點親下去，邱澤則是被反派舉起來丟在地上，撞到內臟都在震動。

問到演員們各自害怕什麼鬼，楊雁雁跟邱澤一樣最怕吝嗇鬼，劉奕兒則怕心魔，温貞菱怕惡鬼，唯獨澎恰恰說自己不怕鬼，「我每天照鏡子都看到鬼。」王鼎霖也跟知名節目製作人父親王鈞一同亮相，王鈞有感而發說：「做電視30年，做電影是第一次，感謝王鼎霖，以前兒子以爸爸的事業為榮，希望未來能以兒子的事業為榮。」

(中時 )