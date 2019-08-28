群創大電視賣進府 府：無購置計劃 20:032019/08/28 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今有媒體報導群創公司將120吋8K大電視賣進總統府一事，總統府發言人張惇涵澄清，總統對頂尖科技創新表示讚賞，但總統府並無相關購置計劃。 張惇涵指出，今早蔡總統前往南港展覽館出席智慧顯示展（Touch Taiwan 2019）時，有走訪群創公司的展場，公司代表向總統介紹現場展示的120吋8K電視，並客氣表達適合在總統接待外賓使用。 張惇涵表示，總統現場對於台灣科技創新走在全球頂尖表示讚賞，但總統府並無相關購置計劃。 (中時 ) #總統府 #科技 #群創 #8K #電視 也許您會感興趣 推薦閱讀 私菸案33天 華航副總13人遭訴 04:102019/08/24 社會新聞 藍委轟切割上層 把人民當笨蛋 04:102019/08/24 社會新聞 總統府前顧問鄭紹良辭世 9月6日舉行告別式 11:222019/08/25 政治 台灣8K電視大戰 一觸即發 04:102019/08/26 產業．科技 《證交所》上周外資賣超131.95億元，群創大失血 12:332019/08/26 財經 蔡淑臻一身慘白聊撞鬼經驗 下一秒電視機自己打開 16:372019/08/27 娛樂 《科技》台灣新創HOLIC為藝術品導入區塊鏈認證科技 17:222019/08/27 財經 《光電股》群創第3季出貨表現優於預期 12:162019/08/28 財經 挺過面板業寒冬 群創擴充在台整機產能 12:252019/08/28 財經 金鐘54 《與惡》入圍14項！賈靜雯、蔡淑臻爭視后 13:512019/08/28 娛樂 政治熱門新聞 誰作《韓會輸》調整型民調？抓到了！ - 政治 不是郭王！黃暐瀚曝柯另有新歡… - 政治 李佳芬賣農舍 謝寒冰驚：為何把槍丟給人家？ - 政治 李佳芬農舍爭議解套 神秘買家曝光 - 政治 最新民調 韓蔡支持度升 網：震撼！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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