今有媒體報導群創公司將120吋8K大電視賣進總統府一事，總統府發言人張惇涵澄清，總統對頂尖科技創新表示讚賞，但總統府並無相關購置計劃。

張惇涵指出，今早蔡總統前往南港展覽館出席智慧顯示展（Touch Taiwan 2019）時，有走訪群創公司的展場，公司代表向總統介紹現場展示的120吋8K電視，並客氣表達適合在總統接待外賓使用。

張惇涵表示，總統現場對於台灣科技創新走在全球頂尖表示讚賞，但總統府並無相關購置計劃。

(中時 )