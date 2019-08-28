國民黨總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬，把所持有的古坑農地農舍轉售過戶，為何會買農地農舍？陳姓神秘女買家回應說，她購買該處房產是為了滿足父母親的務農樂趣，純屬個人的孝親行為，也能讓住在中部的哥哥就近照顧父母。

針對農舍農地過戶，李佳芬今天召開說明會指出，早在去年韓國瑜投入高市長選舉時，就已經沒有在使用古坑農舍，當時就考慮要將農舍賣掉，也有買受人要來接手，但因選務繁忙，這事就一再延宕，直到最近才敲定，所持有的農舍農地已轉售過戶，權狀也在22日正式更名。

而陳姓女買家今晚也透過友人發聲明表示，會買該處房產部，是因她的兄長長年居住在中部，而該地不僅能縮短家人間的距離，還可以滿足父母親務農的生活樂趣。她徵得父母親的同意後，在北部友人介紹下購買，購入的價格就是實價登錄的金額，所有過戶相關手續目前都已完成。

陳姓女買家還說，關於農舍相關的法律問題，她會遵守法律和專業建議，依法辦理，以確保未來她的父母居住的安全與安寧。據《聯合報》報導，陳女的友人表示，陳小姐的父母現在住在屏東，陳小姐原本和李佳芬不熟，是台北友人居中介紹，後來才透過友人和李佳芬見面議價，以800多萬元成交。

「如揹原罪」李佳芬霸氣賣農舍嘆：會黑還是會黑

(中時電子報)