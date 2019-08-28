莊鵑瑛（小球）近日擔任網路節目主持、評審及準備新專輯，工作繁忙加上天氣不穩定，日前發生身體不適狂嘔吐，緊急送台大醫院急診救治，小球事後在社群平台發文，自責身體狀況難過落淚，包括嚴正嵐等人也紛紛關心，留言祝福早日康復，環球音樂回應，小球近日身體好轉許多，逐漸恢復健康。

小球表示原本身體很正常，有運動、有工作、有努力做好每件事，也有吃飯和睡覺，但當天半夜睡到一半，突然感覺整個世界天旋地轉，不斷跑去廁所吐，室友趕緊帶著她到醫院掛急診，才稍稍好轉。

身體微恙的小球，上週照常出席新光三越不插電音樂大賽，這也是她首度擔任評審。看到眾多懷抱音樂熱情的參賽者，讓小球十分感動，獲得許多能量，鼓勵大家「不管最後成果如何，相信過程與經歷會是大家成長的養分與動力，能在眾多作品中脫穎而出上台演出真的已經很不容易，期待大家未來都能找到屬於自己的音樂路持續前進」。

近日小球與網紅布萊克薛薛合作音樂實境網路節目《交給我們巴》，在節目中擔任小隊長，帶領15組創作音樂人坐上專屬小巴士出發，以故事打造專屬歌曲，27日開錄首集，小球說，起初收到主持邀請時很驚喜，從小就想當主持人，第一次挑戰很緊張、但也很期待，她也透過網路、演出畫面資料做足功課。近期小球也將籌劃新專輯，預計12月台中開唱。

莊鵑瑛（小球）近期近期開始籌備新專輯，預計12月將至台中開唱。（環球提供）

莊鵑瑛（小球）日前身體不適送急診，難過地落淚。（翻攝IG）

(中時 )