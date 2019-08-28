繼「野獸」林志傑加盟球隊後，富邦勇士籃球隊28日宣布，107學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男子公開賽榮獲冠軍戰MVP的林冠均正式加盟富邦勇士，為球隊後場再添年輕生力軍！

畢業於健行科大的林冠均，高中時期就曾轟動台灣籃壇，不僅是能仁的奪冠功臣之一，還曾入選U18亞青隊國手，但畢業後返回澳洲工作的計劃，加上右膝十字韌帶的傷勢，讓他一度放棄嚮往許久的籃球夢；幸好也因對籃球的熱愛，他決定回到台灣再次為夢想奮力一搏。

大學時期的林冠均以隊長身份帶領健行科大奪下107學年度UBA聯賽冠軍，更在冠軍戰豪取全場最高20分，獲選MVP，為自己的大學籃球生涯寫下圓滿結局。

今年林冠均入選中華白隊征戰國際賽事，出色的身材條件更是獲得中華藍隊隊長陳盈駿的鼓勵，認為他轉打控衛，體型、身高都非常有優勢，希望他能善用自己身材條件。

林冠均表示，富邦擁有穩定的環境與資源，對於球隊新賽季將轉戰ABL抱持許多期待，希望能盡快融入球隊，且在許晉哲總教練的帶領下打出漂亮成績單。對於近日「野獸」林志傑正式加盟富邦，林冠均認為自己正在努力轉型的階段，期許能吸取到前輩林志傑的技巧與球風。

(中時電子報)