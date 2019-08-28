靈鷲山開山住持心道法師親自書寫「心地光明」、「大聖不作」、「空明無相」、「靜心思遠」等墨寶贈予大大陸佛教代表團諸山長老。（靈鷲山佛教教團提供）

大陸佛教代表團在心道法師陪同下進入開山聖殿供燈祈福，並於殿前為兩岸佛教交流留下珍貴畫面。（靈鷲山佛教教團提供）

由中國佛教協會副會長、陜西省佛教協會會長、西安大慈恩寺方丈增勤大和尚率領的參訪團，包括：中國佛教協會國際部悟一法師、陜西佛教協會、新疆維吾爾自治區佛協的法師16名，以及中華宗教文化交流協會國家宗教局、中華國際供佛齋僧功德會居士一行29人，28日造訪靈鷲山無生道場及聖山寺，拜會開山住持心道法師，為兩岸佛教交流再添佳話。

參訪團很多成員首次來到靈鷲山，面對鬼斧神工的大自然景色讚賞不已。一行人第一站來到多羅觀音道場，這尊出自雕塑藝術家黃映蒲創作的黑面多羅觀音，有別於一般的觀音造像，祂的左腳微往前踏，一前一後做大接引手勢，配上揚起的衣袖，像極了一尊會飛的觀音，頂著強勁福隆海風，接引著芸芸眾生到此緣起成佛。

祖師殿是靈鷲山宗風傳承的精神所在，絕對是參訪團不可錯過的朝聖殿堂。殿中供奉「西天東土禪宗歷代祖師聖位」，是為紀念佛陀及禪宗歷代祖師的法脈傳承所立。祖師殿的一切建築都就地取材，成為一座依山勢而建的天然石屋，許多來山弟子常在殿前聆聽心道法師隨機逗教。

近午時分，靈鷲山鐘鼓齊鳴迎接這群遠道而來的大陸佛教代表團，在心道法師陪同下，步入開山聖殿供燈禮佛，殿內的緬甸玉佛和雙塔聖石吸引著眾人目光，加上一旁禪修靜坐的空間，與殿外一望無際的海天一色相互輝映，它不但是一個道場，也是心靈沉殿的最佳場域。

心道法師致詞表示，佛法是不分彼此的，兩岸要常常交流，把佛法連結好，同心一起把和平延續下去。台灣把文化保留得很好，他認為，禪可以讓文化扎根，推動禪，可以在生活上展現我們的文化。心道法師同時也讚揚增勤大和尚是佛教交流的大明燈，帶領齋僧大會團隊來到靈鷲山，促成兩岸更好情誼。

代表團團長增勤大和尚是第3次造訪靈鷲山，他說：「到了靈鷲山，彷彿到了佛陀的世界。心道法師很樸實，可以感受到他的慈悲包容的心境。希望兩岸佛教文化能做得更好，讓兩岸人民只有歡喜、沒有仇恨，只有和平、沒有對立，用佛陀慈悲包容的精神化解嫌隙，是我們共同的願望和責任。」

戴晨京副局長深深感受台灣佛教界的影響力，為台灣社會發展、人心凝聚，匯聚成一股很大力量。她說，心道法師經過數十年苦修，把一座面對太平洋的荒山變成道場，這精神令人敬佩，未來，也會盡最大努力致力於兩岸和平發展。

供佛齋僧功德會大會主席明光大和尚說，這一路參訪了好幾個道場，今天來到靈鷲山，因緣俱足參觀了心道法師閉關的關房，非常感謝心道法師給予的啟發，讓兩岸更親，心靜國土靜，心平天下平。

大陸佛教代表團參訪完上院無生道場後，於下院聖山寺享用午齋，一場佛門朝聖之旅即將圓滿前，心道法師應邀書寫「心地光明」、「大聖不作」、「空明無相」、「靜心思遠」等墨寶贈予大陸諸山長老，大家結緣歡喜賦歸。

(中時 )