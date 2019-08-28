蔡英文總統今出席「TEDxWeekend Taipei啟動會議」時表示，對TED的印象說，「只有羨慕兩個字」。因為每次看TED裡面的演講者，最重要的是都沒有看稿。對她來講，最大的考驗就是不能看稿，「今天幕僚特別告訴她，如果看稿就不要來TED」。

此外，總統今一段分享讓人想到最近流行的「晶晶體」；總統說，她剛從國外唸書回來的時候，也常常有中、英文夾雜使用的現象，她相信很多在兩個不同語言、文化裡面生活過的人，都有這樣的經驗。

總統提到，過去她看過TED幾個重要的演講，讓她印象深刻。TED「分享值得傳佈的理念」（Ideas Worth Spreading），用很精彩、充滿自信，而且很清楚的表達方式，在一定的時間裡面做完整的說明；她認為這是溝通上一個極致的表現。相信不論是當總統，或是做任何跟公共事務有關、需要跟社會大眾溝通的人來說，TED都是一個典範。

總統舉例說明，臉書首席營運長Sheryl Sandberg的TED演講內容，是女性領導人所面臨的挑戰跟機會，她的演講激勵了很多女性追求自己的人生。另外一位是台灣的劉安婷。

總統說，以前就認識安婷，安婷「為台灣而教」（Teach for Taiwan）的演講非常令人感動，尤其聽劉講話的時候，除了可以感受到其理念，更傳達了對這個地方很深刻的感情。

總統認為，TED的演講不是一個個人秀或表演，而是演講者除了傳達理念之外，有他的感情，及對人生種種的感覺。總統也說，如果TED有一天能邀請她來演說，她會覺得非常榮幸。

總統提到，從TEDxWeekend Taipei策展人李欣龍的分享中，可以了解李對一件事情的使命感，而且能很清楚、有自信的表達。在台灣社會及民主社會裡面，大家講求的是相互說服跟理念的傳達。而傳達的能力，就變成民主社會裡最重要的訓練，她很高興TED帶給台灣社會一個溝通跟表達的典範，相信未來有很多人會想到TED去分享對人生的看法。

她說，另外，因為她以前是老師，其實講話不需要看稿；但當了政治人物以後，才常常要用稿子。因為她認為政治人物講話要謹慎，不能說錯話，而且面對很多專業領域的東西更要謹慎。尤其是當總統以後，一個字的錯誤就可能引起軒然大波，但是後來她也發現了一件事就是，社會其實還滿包容的，偶爾講錯道歉，社會也是可以接受的。

總統很高興參加TEDxWeekend Taipei的啟動會議，並表示，對她來說，TED是一種典範，也是她夢寐以求有一天會被邀請來演講的地方，她也祝福活動圓滿順利。

(中時 )