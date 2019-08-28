2018年全國縣市長與六都市長選舉後，綠營執政縣市版圖大幅縮小，甚至危及2020大選蔡英文選情。對此，前總統陳水扁今天在臉書新勇哥物語指出，「設使蔡總統首任閣揆用的是有『台灣艾科卡』美譽的林信義，2018年縣市長選舉應該不致於輸那麼慘吧？！」

陳水扁表示，在他總統任內二位最優秀的政府CEO林信義與林文淵。其中，林信義出身裕隆集團中華汽車總經理，曾任經濟部長兼國營會主委、行政院副院長兼經建會主委，負責推動阿扁時代包括高雄水、員山子分洪道、中科等在內的重大經建計畫，與國營事業的改造再生。

陳水扁指出，林信義是現任總統府資政，曾為了「一例一休」的重大爭議，應邀入府表達反對看法，林資政建議蔡總統修改為「週休二天 勞資協商」8個字。蔡總統說她願意改，但林全院長反對。此事，讓阿扁沒辦法理解，為什麼總統要聽院長的？結果一例一休搞到民怨四起，政府公親變事主，現在仍然爭執不休，甚至可能危及總統選情呢！？

最後，陳水扁強調，設使蔡總統首任閣揆用的是有「台灣艾科卡」美譽的林信義，2018年縣市長選舉應該不致於輸那麼慘吧？！

(中時電子報)