一艘韓國籍貨輪今28日下午行經嘉義縣沿海西南方海域約146海浬處時，向海巡署通報有兩名船員嚴重燒燙傷，急需救援，經國軍搜救中心調派嘉義空軍基地出動海鷗直升機前往救援，晚間7點多將兩名船員送抵嘉義，目前得知其中一名50多歲船員雙手、背部有80％2度燒燙傷，另1名26歲船員膝蓋、顏面有40％2度燒燙傷，兩人分送嘉義長庚醫院和嘉義基督教醫院，不過50多歲船員因傷勢過重，送醫途中失去生命跡象，目前醫護人員全力搶救中。

(中時 )