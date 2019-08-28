兩外籍船員燒燙傷 1人失去生命跡象 20:252019/08/28 中時 呂妍庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國籍貨輪在外海傳出2名船員燒燙傷，嘉義空軍基地出動海鷗直升機前往救援。（本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一艘韓國籍貨輪今28日下午行經嘉義縣沿海西南方海域約146海浬處時，向海巡署通報有兩名船員嚴重燒燙傷，急需救援，經國軍搜救中心調派嘉義空軍基地出動海鷗直升機前往救援，晚間7點多將兩名船員送抵嘉義，目前得知其中一名50多歲船員雙手、背部有80％2度燒燙傷，另1名26歲船員膝蓋、顏面有40％2度燒燙傷，兩人分送嘉義長庚醫院和嘉義基督教醫院，不過50多歲船員因傷勢過重，送醫途中失去生命跡象，目前醫護人員全力搶救中。 (中時 ) #船員 #燙傷 #嘉義 #生命 #醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮慈濟醫院 與菲國簽MOU 04:102019/08/24 地方新聞 土城醫院 明年第二季營運 04:102019/08/24 地方新聞 台商夫妻地下匯兌案 共犯孫姓女子到案羈押禁見獲准 05:252019/08/24 社會 樂齡天團特展 祖孫做伙遊宗博 14:542019/08/24 生活 白鹿警戒區含嘉義市 黃敏惠疾呼防颱 15:252019/08/24 政治 嘉義家扶中心打造書屋 助弱勢閱讀 16:042019/08/24 生活 阿扁來嘉義新港辦簽書會 逾百人到場支持 16:102019/08/24 政治 嘉義家扶中心閱讀苗圃揭牌 04:102019/08/25 地方新聞 國3休旅車爆胎翻覆 全車1死7傷 12:082019/08/25 社會 生死一瞬間 漁船觸礁沉沒 2船員攀船待救 09:392019/08/27 社會 社會熱門新聞 嫁變態夫淪性奴10年 人妻泣：他愛看男人上我 - 社會 彰化警飛象過河到雲林涉貪 警紀滾雪球兩警記兩大免職 - 社會 軍人撿屍性侵酒女 無套2次醒來還想要 - 社會 追查逃逸車輛 員警自撞安全島重創身亡 - 社會 人倫悲劇 台中母抱5歲兒墜樓亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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