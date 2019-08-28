九太科技重返台灣籃壇，相隔14年再次參加SBL超級籃球聯賽，領隊將由28歲科技新貴沈謙擔任，改寫了蔡承儒在2015年10月以29歲又8個月之齡擔任領隊的紀錄。

九太科技董事長沈會承是九太籃球隊在第1季與第2季的領隊，球隊後來交接給東森，後來米迪亞接手，金酒冠名贊助，如今球隊所有權又回到九太的手上，沈會承直言心中非常高興，但也是責任承擔的開始。

沈會承笑說，「兒子沈謙很喜歡運動，尤其是籃球和棒球，他原本不支持我接回球隊，怕我在球場上被拍到臉色很兇照片，因此，我決定將領隊任務交給他，讓他來嘗嘗管理球隊的滋味，而我決定退居幕後。」

沈謙出生於1990年10月8日，2013年畢業於美國威斯康辛大學，2015年在大陸北京清華大學拿到碩士學位，分別在美國和北京工作過，目前任在中國信託投資與交易諮詢部擔任分析師，是年輕的科技新貴。

蔡承儒在2015年擔任富邦勇士領隊，當時29歲成為SBL有史以來最年輕的球隊領隊，而這個紀錄在今天被沈謙改寫了。

沈會承表示，「我這個兒子很帥，可惜太害羞了，到現在還不想要結婚，所以希望他能藉此機會開拓一下自己的視野，最好是能快點找到結婚對象。」

(中時電子報)