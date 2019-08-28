49歲女星陳孝萱曾和綜藝天王吳宗憲傳緋聞，2005年嫁給製作人詹仁雄，兩年後離婚，所生兒子「鐵弟」交由陳孝萱扶養，如今鐵弟已13歲，今(28日)周刊報導，陳孝萱近日將鐵弟送往英國貴族學校念書，一年就要燒約250萬台幣，而陳孝萱離婚後，感情空白了12年，身邊親友也建議她可趁孩子的離巢期多交交新朋友，擴展生活圈。

陳孝萱曾有過兩段婚姻，分別與演員黃文豪、製作人詹仁雄結婚又離婚，12年前和詹仁雄簽字分開後，陳孝萱便父兼母職擔起照顧兒子責任，今年5月陳孝萱出席活動，透露兒子每年都會貼心送上母親節卡片表達愛意，透露：「兒子曾經貼心跟我說我是爸爸，也是媽媽，讓我聽了很感動」。

據《鏡周刊》報導，陳孝萱最近陪兒子飛往倫敦寄宿求學，鐵弟念的是當地的私立貴族中學，每年學費250萬台幣，親友透露，陳孝萱為了兒子這12年來十分用心，為了照顧孩子推掉不少工作，也婉拒許多男人追求，導致多年來身邊都沒人陪，如今有了自己的空間，大家都建議她可以回歸演藝圈工作，或可開始交些新朋友。

(中時電子報)