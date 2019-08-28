來自澳門的團體「MFM」將9月11日來台發行首張國語專輯《限時動態》，由成員羅嘉豪、祖絲和AJ組成，28日推出主打歌〈Perfect〉MV，賣力唱跳，不過祖絲、AJ都是上班族，任職於澳門威尼斯人集團，十分忙碌，但下班後仍花很多時間練舞，完全不懈怠。

嘉豪說：「祖絲和AJ好認真，下班後過來學舞，每天從晚上8點練到12點，回家後就倒頭大睡，隔天一早又去上班，都沒有私人時間！」祖絲和AJ則是一點都不喊苦，十分拼命，AJ表示「回家後得逼自己上床睡覺，否則隔天一早上班沒精神就慘了！」嘉豪每天下班後練舞，導致全身腰酸背痛，「腳受傷也都得認份的練。」

他們將首度來台宣傳，都覺得很新鮮有趣，AJ和祖絲因是上班族，休假有限，為了宣傳，AJ已3年沒有出國度假，「因為要把年假積起來，用作此次分為3趟的台灣宣傳。」此外，MFM日前拍攝〈Perfect〉MV，其中他們在各自專屬、不同造型的廁所裡演出，畫面上都看得到馬桶，只差沒有演出如廁戲碼，被問到為何在廁所拍？嘉豪笑說：「沒有為什麼，就是導演的巧思，他希望讓人印象深刻，果然達到目的。」

(中時 )