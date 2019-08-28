杭州路面塌陷後出現濃濃黃煙夾雜瓦斯味。（取自新浪博＠杭州微博城事）

浙江杭州因地鐵5號線一處聯絡通道施工時，發生滲漏水，導致該市建國北路今天早上近11點時發生路面塌陷，路的大應聲倒下，疑似拉斷天然氣管線，中午12點多塌陷處突然湧出大量黃色煙霧，遮蔽了附近10多幢大樓，

現場民眾都聞到濃濃的煤氣味，第一時間趕到現場的民警立刻勸導行人熄滅香菸、要求周邊住戶關閉煤氣、電源，離開家門，疏散到戶外空地。

這次路面塌陷雖然沒有人員傷亡，但造成附近的樹園社區31幢的牆體出現多處明顯裂縫，住戶回憶說，事件發生後，家中的門變形，無法開啟，多名住戶只好撬開大門才能撤離。

事件發生後，一度有網友指出一旁的公車站也隨之塌陷，但民警表示，公車站並沒有塌陷，只是車站旁邊有塌陷，車站只是傾斜，但塌陷面積持續擴大，疑似有路過的電瓶車掉進去，暫時沒有傳出人員傷亡消息。杭州天然氣公司工作人員獲報趕到現場，正在處理。

(旺報 )