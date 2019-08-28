汪小敏日前推出新英文作品，為品牌獻唱中、英文版本的主題曲〈無限可能〉、〈Possibilities & More〉，邀來同門師弟張與辰擔任製作人，2人首度合作，她也第1次挑戰英文歌，她表示中、英2個版本錄製了約1天半，相當順利，「感謝我的同門師弟擔任這次的製作人。很多英文念法都是與辰一個字一個字的糾正我如何咬字與發音。」

汪小敏近來正努力籌備創作新專輯，盼在年底推出，「這也是我出道以來第一次嘗試寫歌，好期待趕快與歌迷分享。」而張與辰曾為李玟、任家萱（Selina）、邱勝翊（王子）、周蕙等人，製作音樂，經驗豐富。

他談到與汪小敏第一次合作就相談甚歡，在上海錄音期間，他們也因都很愛吃辣的美食，有很多共同話題，順勢變成好友，張與辰說：「我們都很愛吃辣，無論是香辣、川辣都相當喜歡，我們都一致喜歡位於上海的名叫哈靈麵館的牛蛙麵，還有其他品牌的麻辣燙。」

張與辰（左）曾替許多歌手製作歌曲。（種子音樂提供）

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