20190316中天新聞 李宗泫伸狼爪影片被翻出 潤娥、AOA疑遭鹹豬手

韓國男星鄭俊英今年3月被爆與勝利有個「老司機」群組，他不只在裡面上傳了10多段偷拍淫片，而且自己還是男主角，隨著事件越演越烈，繼勝利、鄭俊英、龍亨俊、崔鍾訓紛紛坦承是群組成員，中止演藝事業，而正在服兵役的樂團CNBLUE成員李宗泫也被曝光在群組與鄭俊英渣到不行的對話。但李宗泫似乎沒從中學到教訓，日前又被網紅曝光露骨私信對話，而他所屬FNC娛樂稍早也宣布李宗泫將退出CNBLUE，令不少網友忍不住直呼「終於」！

李宗泫所屬FNC娛樂稍早公開李宗泫立場文，表示李宗泫因為自己不當言行給他人帶來傷痛，很抱歉讓大家感到失望，因此決定將退出CNBLUE。

李宗泫今年3月被曝光在鄭俊英淫片群組對話，對話截圖中李宗泫表示與XXX發生關係了，鄭俊英則回應：「下次介紹給我。」還用露骨地詞彙向鄭俊英討人，「哥快點給我女人啊，像XXX那種」、「沒有又年輕又漂亮的X嗎？適合拿來玩玩的，呵呵。」

只是李宗泫雖然自淫片風波中全身而退，但仍沒學到教訓，日前又被人氣網紅曝光最新對話截圖，李宗泫繼續用露骨的文字向對方示好，「我有在好好收看youtube，请多多上传有趣的内容」、「肚子肉很可爱」，此舉疑似讓經紀公司忍無可忍，決定讓他退隊。

(中時電子報)