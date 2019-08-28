情趣女王SallyQ先前曾分析男生做愛時的五大NG行為，近期更推出「女生版」的NG行為，提醒女性同胞要多溝通，也要了解自己的身體。
一、覺得自己很衛生實際很胎哥（骯髒）
下體汙垢很多不清洗＆陰毛不修，都有可能造成對方性慾下降也很不衛生。
二、口交成為災難
口交時不把牙齒收好，或是亂吸龜頭。SallyQ提醒口交不是在拔罐，請溫柔。
三、內衣內褲脫線還不換
內衣褲不同色系很煞風景，其實很習以為常，但若已經脫線，那就要換了。
四、床上當死魚
SallyQ將死魚的定義為，完全不動、連姿勢都不換的女生，而不是不敢叫出來的女生。她表示有些男人會出去找小三，導火線就在這裡。但如果伴侶本來很熱情，現在變死魚，那就要好好溝通一下了。
五、勇敢表達、互相溝通
不管是舒服還是不舒服都要講出來，勇敢表達意見，才能和伴侶達到最佳效果。
(中時電子報)
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