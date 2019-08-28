情趣女王SallyQ先前曾分析男生做愛時的五大NG行為，近期更推出「女生版」的NG行為，提醒女性同胞要多溝通，也要了解自己的身體。

一、覺得自己很衛生實際很胎哥（骯髒）

一、覺得自己很衛生實際很胎哥。（圖／翻攝自youtube）

下體汙垢很多不清洗＆陰毛不修，都有可能造成對方性慾下降也很不衛生。

二、口交成為災難

二、口交成為災難。（圖／翻攝自youtube）

口交時不把牙齒收好，或是亂吸龜頭。SallyQ提醒口交不是在拔罐，請溫柔。

三、內衣內褲脫線還不換

三、內衣內褲脫線還不換。（圖／翻攝自youtube）

內衣褲不同色系很煞風景，其實很習以為常，但若已經脫線，那就要換了。

四、床上當死魚

四、床上當死魚。（圖／翻攝自youtube）

SallyQ將死魚的定義為，完全不動、連姿勢都不換的女生，而不是不敢叫出來的女生。她表示有些男人會出去找小三，導火線就在這裡。但如果伴侶本來很熱情，現在變死魚，那就要好好溝通一下了。

五、勇敢表達、互相溝通

五、勇敢表達、互相溝通。（圖／翻攝自youtube）

不管是舒服還是不舒服都要講出來，勇敢表達意見，才能和伴侶達到最佳效果。

SallyQ【女生做愛時的五大NG行為！】不要讓口愛成為一場災難

(中時電子報)