住宅裝設火災警報器是台南推動住宅防火安全的重大政策，台南市統計至7月裝設率66.62％，消防局結合社區宣導安裝住警器重要，現階段透過各界善心捐贈，協助弱勢民眾安裝，台南市開基玉皇宮今天捐贈住警器1萬5000顆共367萬5000元，由市長黃偉哲代表受贈，並頒發感謝獎牌表揚開基玉皇宮關懷弱勢生命安全的善行義舉，這批住警器將造福全市獨居、身障、低收入等弱勢族群。

台南市消防局指出，由於民宅是私領域，目前安裝住警器均為推廣、宣導，並無罰則可以強制，但近來有不少家戶安裝住警器，提早在火災發生之前，早一步遏止火災發生，因此，有越來越多民眾認同。

黃偉哲表示，火災救難分秒必爭，民眾若能提早察覺，早一秒避難早一步通知119，就能讓災情減少，因此，裝設住宅火災警報器是防患於未然，當災情尚未嚴重，室內出現不明煙霧時就可事先警示，並及早監測是否有火災。

開基玉皇宮由主委涂大松捐贈1萬5000顆住警器，消防局局長李明峯指出，除了鼓勵民眾自行裝設住宅用火災警報器，亦期待各界善心人士能共襄盛舉，一同關懷弱勢族群的住居安全，此次開基玉皇宮積極用行動響應，義舉實為社會楷模，善行典範，是市民之福。

開基玉皇宮為提倡社會公益以及感念南市府對防救災日以繼夜的努力，從民國84年至今陸續捐贈救護車ㄧ輛及消防裝備器材、消防衣帽鞋32套、雙艙式消防車2輛、小型水箱消防車2輛、救災救護器材1批，捐贈總金額共1500萬，今年更捐贈住宅用火災警報器15,000顆共367萬5,000元，已將近2000萬元。

(中時 )