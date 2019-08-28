最近國外社交媒體臉書和推特，封禁了數百個來自中國大陸的帳號，他們說這些帳號是大陸用來傳播與近期香港抗議有關信息的，中共國家網信辦副主任劉烈宏表示，這種做法叫做雙重標準、是非不分。

中共國務院新聞辦公室今天（28日）下午3時舉行新聞發佈會，請大陸國家網信辦副主任劉烈宏，中共天津市委常委、宣傳部部長陳浙閩介紹2019年國家網路安全宣傳周總體情況及開幕式等重要活動籌備進展有關情況，並答記者問。

針對臉書、推特近日封禁部分中國大陸帳號，劉烈宏表示，近段時間，香港到底發生了什麼，客觀公正的媒體已經有大量報導，事實應該是非常清楚的。但是，個別境外媒體戴著有色眼鏡來看待國際輿論場上有良知的網民和媒體發出的正義聲音，聲稱其散布「假新聞」。

劉烈宏斥責，這種顛倒黑白的做法，撕下了一些國家所謂「言論自由」的虛偽面紗。如果這些擺事實、講道理的聲音也被認為是假新聞的話，我想，一切瞭解事實真相、有正義感的人是不會認同，也不會答應的。

劉烈宏表示，大家看到，在這些帳號被封禁的同時，大量抹黑香港警察、歪曲事實的謠言信息卻在這些社交平臺上大行其道，「大家都能看出，什麼是雙重標準，什麼是是非不分，已經不言自明。」

(中時 )