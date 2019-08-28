為了搶攻青年選票，國民黨青年團近日舉辦「民主R.P.G.政治實踐營」，開放在學青年模擬政治實境，黨主席吳敦義於結業式致詞時鼓勵參與的學員，除了藉由模擬感受到現實政治情境，選舉到了，也可從中挑選優秀人選上戰場，也呼籲在場學員支持國民黨。

國民黨青年團26日起至28日連辦3天「民主R.P.G政治實踐營」，邀韓營發言人何庭歡、文傳會副主委洪孟楷、中央委員連勝文、市議員徐弘庭等名嘴或政治人物當講師，28日將由黨主席吳敦義主持結訓典禮。

總團長李成蔭說，青年團持續針對在學青年舉辦活動，比如講座、桌游、讀書會，講座可讓民眾近距離與議員等民代接觸，重現支持者去年擠爆現場的「北漂青年座談」，臉書未來也會配合韓的競選節奏來操作，同時展開協助立委候選人助講等輔選列車。

詢及每次參與營隊的學員有無新面孔，李成蔭表示，年輕人對於政黨意識形態不會很強烈，通常以議題為導向決定支持的政黨，也有學員參加活動後，發現國民黨並非不合青年胃口。

(中時 )