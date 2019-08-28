上海市民Costco搶購 像極了吃到飽自助餐

經歷開幕首日就被大陸熱情民眾擠爆的上海Costco「開市客」量販店，今天到店搶購的人潮依然火爆，上海Costco決定即日起將賣場內購物人數控制在2000人以內。而針對可能愈來愈難進入賣場購物的現象，勤快的上海市民開始提早到現場 去排隊，大多數人是早上6:30去排隊，愈往隊伍前端來排隊時間愈早，據說隊伍上排第一個是2:30就開始排。

綜合陸媒報導，Costco量販首家門店在上海開業，首日由於客流太大，爆出4小時就宣佈暫停營業。今日上海Costco開市客的人潮依然火爆，店方宣佈即日起為提供安全和舒適的購物體驗，決定將場內購物人數控制在2000人以內。同時未來一周將以簡訊與App通知會員有關賣場最新情況，以便會員瞭解客流及可能等候時間等訊息。

上海Costco引爆大陸量販式零售熱潮，成為網路上最熱門的話題。（圖／路透）

報導說，在Costco之前，很少有美國的連鎖零售業在進軍中國市場時會得到消費者如此火爆的反應。例如亞馬遜、特易購(Tesco)等零售巨頭雖早已登陸，但遲遲無法擴展業績，最終被迫退出大陸市場。

分析師認為，Costco之所以在中國大陸如此受歡迎，是因為大陸市場已相當成熟，Costco滿足了大陸消費者對零售新觀念的追求。業內人士表示，Costco進入的是一個發展良好但仍渴望新零售觀念、新購物興趣的零售市場，如果他們到另一個國家可能會完全不同，因為這種零售觀念在其他國家不一定新穎。而新興市場效果也不一定好，因為它的零售環境還不夠成熟。

網路自媒體指出，由於昨(27)日開幕時人潮太多，下午暫停營業，導致許多人未能進入賣場購物。為此有許多市民在一大早Costco未開始營業前就前往排隊等候入場，據排隊現場的市民表示，大多數人都是在早上6:30左右就開始排隊，還有另外一些年輕人則是4:30就三五成群到現場拉起隊伍，一問之下，隊伍排最前面那位老兄竟然2:30就來排，市民調侃說：「是因為昨天沒買到，氣得睡不著嗎？」

排隊的顧客說，從昨晚就收到Costco手機訊息說要管制賣場人數，所以凌晨就陸續有人出發前來排隊。不過，大部份排隊民都還未曾入場購物，他們最關心的還「是不是真的便宜？」網路上也開始出現許多美國媒體採訪專家，分析Costco營銷手段的影片與訊息，也有網民們開始拿網購的價格與Costco價格做比較，看來在大陸風行數年的網購會受到不小的挑戰。

(中時電子報)