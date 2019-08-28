高市府前朝時代，港務局針對港區開發提出的願景規畫圖中，就有一座摩天輪，但如今港務公司竟對高市經發局說，港區不能蓋愛情摩天輪，令人相當錯愕。（林宏聰翻攝）

韓國瑜重要政見愛情摩天輪即將於30日舉行說明會，中央疑似「卡韓」動作頻頻，據了解，由於廠商屬意興建地點在高雄港區周邊土地，地主台灣港務公司28日發文給高市經發局表達反對，沒想到，行政院副院長陳其邁今日接受媒體聯訪，竟回答「中央會全力配合」，港務公司看苗頭不對，傍晚竟緊急致電市府，要求撤回這份公文。

愛情摩天輪是韓國瑜去年參選重要政見，成為綠營打韓重要標的，民進黨議員8月初發臉書諷刺摩天輪跳票，其實市府早就訂於8月底開說明會，但為免消息提前走漏，本來打算前1天才發採訪通知，不料市長韓國瑜27日受訪時提前披露此事。

據了解，目前多家提案廠商屬意高雄港區周邊土地，認為可與駁二、棧貳庫等景點串連，未來前景看好，但前提是地主台灣港務公司的頂頭上司交通部點頭，韓市府擔心又遭中央刁難。

果然，28日上午港務公司真的發文給經發局，針對「愛河摩天輪開發案」規畫選址表明立場，指高雄港邊土地涉及舊港區（1-21號碼頭）場域，並無足夠空間可供規畫摩天輪開發基地，建請經發局於愛河流域周邊適宜場地選址評估，並「宣誓主權」強調，若投資廠商有意於舊港區投資建設，「應先經航港局或本公司同意」。

沒料到，陳其邁今日接受媒體訪問談及愛情摩天輪，表示中央會盡力配合，但任何建設都應有完整規畫，不是想蓋哪就蓋哪；雖然回應中不忘酸韓，但基本上還是釋出「只要對高雄好，中央願意配合」的善意。

或許見中央長官表態支持，港務公司一時不知所措，下午5點左右竟緊急致電高市經發局，要求將早上發出的公文撤回，令市府人員相當傻眼。

更有趣的是，港務公司為了反對愛情摩天輪，搬出法令強調港區土地只能進行2公頃以下開發案，但市府查詢後發現，早在2006年11月17日，市府於漢來飯店舉辦「高雄港區1-22號碼頭水岸改造策略規畫」國際評審結果頒獎典禮暨研討會上，就有張模擬圖顯示在水岸邊樹立1座摩天輪，而2011年港務局的計畫書圖樣裡，海洋購物中心旁也規畫1座摩天輪，看來並非不准蓋摩天輪，而是不准韓國瑜蓋「愛情摩天輪」。

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(中時 )