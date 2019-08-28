若郭董進行總統參選連署？網路投票96％贊成開鍘。

鴻海集團創辦人郭台銘參與國民黨2020總統初選敗陣，但參選到底動作頻頻，並傳與王金平、柯文哲結盟。嚴重影響國民黨總統參選人韓國瑜聲勢，及國民黨團結拚大選準備。對此，中時電子報今日上午11時發起《若郭台銘進行2020總統連署，國民黨是否應開鍘、開除其黨籍？》網路投票，經過10小時投票結果為：若郭台銘進行2020總統連署，96.01%認為應開鍘、開除其黨籍；僅有3.99%認為不應開鍘、開除其黨籍。

該網路投票總計有人次點閱，投票數達5086票。其中，若郭台銘進行2020總統連署，票數為4883票，比率達96.01%認為應開鍘、開除其黨籍；僅有203票，比率3.99%認為不應開鍘、開除其黨籍。支持若郭台銘進行2020總統連署，國民黨應開鍘、開除其黨籍者，呈一面倒現象。國民黨應積極回應整飭黨紀呼聲，才能及早促進國民黨一致對外的團結態勢。

國民黨中常會今日下午通過「2020總統與立委選舉中國國民黨黨員行為規範」，明訂只要脫黨參選即開除或撤銷黨籍；違紀助選也要視情節處以停權兩年以下，最重可撤銷黨籍。不過，對郭台銘若發動連署到真正脫黨參選，時間上留有模糊空間。在這時間內，郭台銘參選動作或言論造勢，對國民黨均會產生實質損傷。所以，若郭台銘進行2020總統連署，國民黨應開鍘、開除其黨籍，早早快刀斬亂麻。

不甘心不放手！ 郭台銘「輸不起」只想當王

(中時電子報)