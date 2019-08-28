跟文旦長得一模一樣，size僅文旦1／5大小，讓人直呼卡哇伊。(曹婷婷攝)

香格里拉台南遠東飯店西點主廚許煜新(左)。(曹婷婷攝)

跟文旦長得一模一樣，size僅文旦1／5大小，吃起來是甚麼滋味？

香格里拉台南遠東飯店西點主廚許煜新，善於發揮食材原本風味，再加一些巧思發揚光大，最近正值台南文旦季，他首度嘗試製作柚子甜點，靈機一動以仿真柚子為發想，新鮮檸檬製成蛋糕底層，麻豆小農文旦果肉製成果醬當夾層，最外層包覆香草柚子白巧克力慕斯，視覺味覺兼具，男女老少看了都是一陣驚呼：超卡哇伊的柚子！

這款名為香柚蒲公英、仿真柚子造型的甜點，是最近該飯店得意之作。外型十分有型的許煜新，中學就以學徒身分開啟甜點之路，2016年曾拿下全台母親節蛋糕總冠軍。

今年香格里拉遠東國際大飯店響應台南市政府行銷「台南好柚」，以實際行動支持在地小農，選用當季鮮甜美味的柚子創意入菜，他也首度嘗試利用柚子發想製作甜點。

他說，當初認為既然要做柚子甜點，就乾脆保留柚子造型，讓人看到柚子也確實品嘗到柚子，外層的慕斯口感，讓人驚喜，並透過檸檬中和柚子甜中帶澀，達到口感平衡。

不斷在甜點路上推陳出新的許煜新，經歷近一年時間，近期終於邀請法國國寶級甜點大師Pascal Molines來到台南，中西西點雙廚攜手推出「秋天的滋味」系列甜點，由Chef Pascal Molines以法國栗子為主帶來６款法式經典；許煜新則以台南當季文旦獻上３款創意甜點，即日起至9月30日於一樓品香坊限量上市。

(中時 )