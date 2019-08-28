日本九州北部28日受到破紀錄的豪雨侵襲，福岡、佐賀和長崎縣各地水患頻傳，至28日晚間已造成2人死亡、1人重傷。佐賀鐵工廠的大町工廠因油槽冠水，逾11萬公升的油外溢，佐賀平原被染成一片茶色的汪洋。

位於佐賀縣中部的水田完全被大水淹沒，附近的民宅也浸水，漏油的鐵工廠附近都被油染成茶色的，連離工廠約700公尺外的順天堂醫院也遭殃。

這家醫院附設老人院，共收容了約201名住院患者，混著油的水淹到醫院1樓，院方緊急讓病患們到2樓避難。因洪水阻斷交通使醫院處於孤立狀態，除了停水外，重症病患也難以救出。

鐵工廠附近還有重要河川「六角川」，鐵工廠為了防止油流入河川，在周邊圍了攔油索，但因洪水流速過快而無法完全防堵。

日本氣象廳28日上午對福岡、佐賀和長崎3縣發布相當於最高的5級警戒之「大雨特別警報」，3縣28日約有87萬人離家避難。佐賀和福岡縣各有1名男性在駕車時被洪水沖走，兩人都不幸罹難。佐賀市一名婦女受困車中，獲救後重傷失去意識。

氣象廳指出，九州北部至29日雨勢會再度增強，故呼籲民眾要持續提高警覺，嚴防豪雨、淹水、土石流等災害。

(中時 )