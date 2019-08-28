第54屆電視金鐘獎今（28日）揭曉，伊林娛樂藝人蔡淑臻以中視《C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰》，和同劇的王識賢攜手角逐金鐘視帝后。她拍這部戲導致舊傷復發，深受肌筋膜炎所苦、停工近3年，今在家接獲好消息時百感交集，激動抱著男友李沛旭哭了，男友也很為她開心，「我拍這部戲代價真的很大！但聽到好消息，細胞馬上增生、活絡起來！我一定要趕快好起來，不能再吃冰棒，要開始減肥了！

蔡淑臻2015年就以《鑑識英雄》入圍女主角獎，今年再度以《鑑識英雄II》的刑警楊茜角逐視后，她為拍這部戲加強運動及重訓，導致舊傷復發，受傷後仍敬業挑戰打鬥、射擊、賽車等高難度動作戲，尤其必須跑步，導致傷勢加劇，「別人肌筋膜發炎只是痠痛，我因為嚴重發炎、肌肉緊繃，尤其肚子肌肉拉傷很嚴重，把我的腿和骨盆都拉歪了」。

她感嘆這3年除了工作幾乎一片空白，生活品質也降到冰點、正常生活都無法過，哪裡都不能去，「別說不能去旅行，連走去便利商店，都走不回來」，所幸最近恢復得很不錯，痛苦已經少很多，基本生活能力恢復，「真的快好了！我已經可以蹲下上廁所了，不過還不能運動」。

她覺得今年的台劇表現十分出色精彩，這種競爭激烈狀況下她還受評審青睞入圍，實在很震驚，也感謝評審的肯定，尤其能跟《與惡》的賈靜雯一起入圍更覺得好棒！「我跟我自己說：I must have done something right！」

王識賢入圍男主角獎。（中視）

王識賢也以中視《鑑識英雄II》檢察官林士堯一角入圍男主角獎，得知喜訊的第一個反應是「很意外」，但也非常開心，他提及這部戲題材特別，不論是故事架構或拍攝場景都非常用心，相對的演員在拍攝過程也壓力很大，如今演技得到肯定並入圍男主角獎，他也覺得當時的辛苦一切都值得了!

葉慈毓入圍女配角獎。（公視）

伊林娛樂的葉慈毓也以《20之後》首度入圍女配角獎，她說，謝謝編劇團隊寫下的故事，讓她演的「彥儀」有了生命，謝謝導演找到她讓她有機會參與這個作品，《20之後》在婚姻平權受到挫折的時候療癒了許多人，她自己也在這一趟旅程中不知不覺被安慰了，能入圍是能夠驚呼「媽呀！媽呀！哇哇哇！」那麼高興的事。



(中時 )