第54屆電視金鐘獎今(28日)揭曉,伊林娛樂藝人蔡淑臻以中視《C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰》,和同劇的王識賢攜手角逐金鐘視帝后。她拍這部戲導致舊傷復發,深受肌筋膜炎所苦、停工近3年,今在家接獲好消息時百感交集,激動抱著男友李沛旭哭了,男友也很為她開心,「我拍這部戲代價真的很大!但聽到好消息,細胞馬上增生、活絡起來!我一定要趕快好起來,不能再吃冰棒,要開始減肥了!

蔡淑臻2015年就以《鑑識英雄》入圍女主角獎,今年再度以《鑑識英雄II》的刑警楊茜角逐視后,她為拍這部戲加強運動及重訓,導致舊傷復發,受傷後仍敬業挑戰打鬥、射擊、賽車等高難度動作戲,尤其必須跑步,導致傷勢加劇,「別人肌筋膜發炎只是痠痛,我因為嚴重發炎、肌肉緊繃,尤其肚子肌肉拉傷很嚴重,把我的腿和骨盆都拉歪了」。

她感嘆這3年除了工作幾乎一片空白,生活品質也降到冰點、正常生活都無法過,哪裡都不能去,「別說不能去旅行,連走去便利商店,都走不回來」,所幸最近恢復得很不錯,痛苦已經少很多,基本生活能力恢復,「真的快好了!我已經可以蹲下上廁所了,不過還不能運動」。

她覺得今年的台劇表現十分出色精彩,這種競爭激烈狀況下她還受評審青睞入圍,實在很震驚,也感謝評審的肯定,尤其能跟《與惡》的賈靜雯一起入圍更覺得好棒!「我跟我自己說:I must have done something right!」

王識賢入圍男主角獎。(中視)

王識賢也以中視《鑑識英雄II》檢察官林士堯一角入圍男主角獎,得知喜訊的第一個反應是「很意外」,但也非常開心,他提及這部戲題材特別,不論是故事架構或拍攝場景都非常用心,相對的演員在拍攝過程也壓力很大,如今演技得到肯定並入圍男主角獎,他也覺得當時的辛苦一切都值得了!

葉慈毓入圍女配角獎。(公視)

伊林娛樂的葉慈毓也以《20之後》首度入圍女配角獎,她說,謝謝編劇團隊寫下的故事,讓她演的「彥儀」有了生命,謝謝導演找到她讓她有機會參與這個作品,《20之後》在婚姻平權受到挫折的時候療癒了許多人,她自己也在這一趟旅程中不知不覺被安慰了,能入圍是能夠驚呼「媽呀!媽呀!哇哇哇!」那麼高興的事。



(中時 )