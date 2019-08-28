大台北29日有局部36度高溫出現的機率，白天台北市盆地為橙色燈號。(圖擷自氣象局)

氣象局表示，周四(29日)太平洋高壓開始減弱，位於南海的楊柳颱風外圍雲系得以北上，造成台灣附近水氣增多，花東及恆春半島將出現短暫陣雨，或發生雷雨的區域擴大，尤其南部要防 瞬間較大雨勢。其他地區雖然大致仍以多雲到晴為主，大台北將出現36度高溫，出門小心毒辣陽光，加強防曬。

氣象局指出，29日午後雷陣雨將轉趨明顯，其中南部雨區範圍廣，山區及多數平地午後降雨機率都高，而其他地方則以山區及近山區平地為主，由於環境有利對流發展，午後山區及南部地區容易出現瞬間較大雨勢，請多留意。

至於颱風動向，28日上午生成的第12號輕度颱風「楊柳」，現位於菲律賓東方海面，未來持續朝海南島、越南方向移動，對台灣沒有直接影響，不過仍有間接的影響，29日開始受其外圍雲系影響，花、東和恆春半島將有降雨。

溫度方面，29日天氣晴朗悶熱，各地高溫普遍在33到35度，尤其大台北仍有局部36度高溫出現的機率，白天台北市盆地為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。新北市盆地為黃色燈號，大台北民眾從事戶外活動，請多補充水分。

另外，恆春半島、南部及東南部(含蘭嶼、綠島)沿海地區有長浪發生的機率；29日清晨以前北部、東北部沿海空曠地區及恆春半島仍有8到9級強陣風，海邊活動請注意安全。

(中時電子報)