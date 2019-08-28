新北汐止派出所31歲薛姓員警下午為了追查拒檢逃逸車輛時，在基隆市區撞上分隔島後送醫不治身亡。警方晚間8點多在基隆家中帶回24歲的王姓男子偵訊。

警方晚間8點多在基隆家中帶回24歲的王姓男子偵詢，據悉，王男雖未酒駕，但他供稱在友人車上拉K後，返家途中時疑被薛員盯上心虛逃逸，未料竟釀成大禍。

據了解，薛警見王男騎車不穩，形跡可疑，要求受檢遭拒並加速逃逸，薛警一路鳴笛從汐止南興路追緝拒絕盤查機車至基隆百福社區，追逐長達6公里，就在行經明德二路與福三街口，王男突然往內側靠，造成員警擦撞失速，連人帶車撞上安全島。

王男肇禍後逃回百福社區家中，基隆市三分局警方晚間8點多循線將他帶回警局偵訊，男子已換穿藍色T恤，低頭不語，警方初步調查，王男酒測值為0，但是駕照先前因案吊銷，是否因為無照駕車，心虛拒絕受檢，警方還要調查釐清。

84年次前科累累的王姓嫌犯當時並沒有酒駕，同行的員警指出當時王男紅燈右轉，薛員因此追上去，而另名員警也看到嫌犯疑似丟了一包不明物，仍需調閱監視器追查。

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(中時電子報)