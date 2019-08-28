美國國務卿蓬佩奧27日接受印地安納州電視台《RTV6》訪問時表示，美陸貿易談判已取得實際進展，川普總統希望盡快與北京達成貿易協議，但他不想訂出達成協議的期限。川普態度反反覆覆，傳陸方已為貿易戰無法達成協議做好準備，計畫與南美洲國家打造「糧食碼頭」，讓南美大豆直送大陸。

傳陸方已為貿易戰無法達成協議做好準備，計畫與南美洲國家打造「糧食碼頭」，讓南美大豆直送大陸。（新華社）

蓬佩奧在訪問中，也提到印地安納州農民。大陸是印地安納州農產品的最大客戶。最近一項調查發現，當地72％的農民說目前的貿易環境正在危及他們的農場經營，56％對當前的貿易形勢不滿意。

蓬佩奧說，政府很清楚這種影響，但無法提供解決方案的時間表。「我們必須讓中國允許互惠貿易，所以農民的產品和智慧財產權，從印地安納農民那裏創造價值都必須得到保護，免受中國的侵略和中國人的盜竊。」

另有消息人士透露，美國商務部至今收到超過130間本地企業申請銷售許可，要求繼續與大陸電信巨擘華為做生意可，但政府至今未發出任何許可證，這使得華為美國供應鏈中的晶片製造商、軟體和其他公司，可能損失數百億美元營收。

雖然川普考慮到即將到來的耶誕假期採購季，為了不影響到美國消費者，才延後加徵關稅，但關稅對玩具廠商和零售商衝擊已成定局。這個耶誕節，美國玩具店的貨架縱使不會空蕩蕩，恐難找到最新款玩具，美國的兒童可能成為另一個受害者。

陸美貿易戰轉為持久戰。為確保大陸國內糧食供應無虞，傳大陸大豆買家已向南美地區預購明年的大豆，擬在2月及3月交運，並計畫在南美國家打造「糧食碼頭」，讓南美大豆直接送到大陸。消息人士透露，一家製作食油和動物飼料產品的陸資最大進口商已經開始為明年採購南美大豆。

大陸從南美採購不是新鮮事，巴西等國在貿易戰期間一直是大陸的主要供應國，但提前鎖定採購是一個跡象，顯示大陸買家可能在為曠日費時的陸美貿易紛爭做準備。

採購美國農產品是陸美談判的重點，陸方表示願意按國內需求加購美國糧食，不過川普政府抱怨陸方的採購額不足。本月6日，因應美國威脅繼續加徵關稅，大陸商務部宣布，相關企業已暫停採購美國農產品。美方也為貿易戰持續升級做好準備。

美國國防部負責採購的副部長洛德表示，因與大陸的貿易紛爭，美方正考慮建立稀土加工設施的「多種機制」，包括與澳洲合作開發加工設施，打破北京在稀土市場的主導地位。

(中時 )