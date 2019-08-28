新北捷運工程局今天晚上7時於新北市立圖書館淡水分館1樓舉行第2場淡海輕軌藍海線老街場說明會，約200名民眾湧入會場，發言踴躍一致大喊：「不要做了！不要做了！」說明會進行到一半，甚至有居民憤而離席。（戴上容攝）

新北捷運工程局今天晚上7時於新北市立圖書館淡水分館1樓舉行第2場淡海輕軌藍海線老街場說明會，約200名民眾湧入會場，發言踴躍一致大喊：「不要做了！不要做了！」說明會進行到一半，甚至有居民憤而離席。（戴上容攝）

新北捷運工程局今天晚上7時於新北市立圖書館淡水分館1樓舉行第2場淡海輕軌藍海線老街場說明會，約200名民眾湧入會場，發言踴躍一致大喊：「不要做了！不要做了！」說明會進行到一半，甚至有居民憤而離席。

淡海輕軌藍海線將串聯台北捷運淡水站到淡水老街、紅毛城和漁人碼頭等觀光景點，新建工程預計2020年進行發包，因為淡水老街的路幅狹窄，新北市捷運工程局表示，在淡水老街路段約800公尺將採取輕軌和汽機車共用道路的「C型路權」，仿香港叮叮車模式，汽機車、輕軌共上軌道，成為全台軌道與地面切齊，空中不架設電纜線輕軌。

在說明會開始前，先播放土耳其伊斯坦堡、荷蘭阿姆斯特丹的路面電車影片，市府捷運工程局副局長詹榮鋒強調人未來淡水輕軌也可以和國外一樣，輕軌、汽機車可共用車道。

淡水老街民安里里長鄭英和指出10個疑點，其中以老街中正路路基非常不穩，已發生污管工程地層下陷問題，且老街屋齡都50年以上，經不起輕軌進入的震動影響住家安全，輕軌行駛勢必影響古蹟福佑宮，現在商家上下卸貨時，已經影響交通，不敢想像列車占用3米路段。

詹榮鋒解釋，工程第1年會分段處理路基、管線問題，因此不用擔心掏空，且施工每段只圍住200米，也會留設卸貨區，盡量不影響交通。

新北市議員蔡錦賢表示，施工以後的中正中山路如何容納觀光？是要現在的商家倒店餓死嗎？淡水輕軌從以前就提議應以海邊作為路線，不該影響商家，現在應先以大型公車試營運看看可不可行。

新北捷工局解釋，未來淡江大橋開通後，淡水老街一定和現在不同，輕軌說明會將容納各方意見，和里長、在地居民再行研議。

(中時 )