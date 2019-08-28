行政院會明聽取關經濟部「內需型商家振興輔導方案」報告，行政院發言人Kolas Yotaka表示，為鼓勵商圈小型店家與國內行動支付業者合作，吸引消費者使用行動支付購物，未來消費者每人每月最高可回饋新台幣1000元，並補助1萬家店家採購數位服務系統，每家3萬元，為期3年。

政院排定明聽取經濟部「內需型商家振興輔導方案」報告。Kolas說，方案主要內容包括行動支付及數位服務。

在行動支付方面，Kolas表示，經濟部鼓勵商圈小型店家與國內行動支付業者合作，吸引消費者使用行動支付購物，未來消費者每人每月最高可回饋新台幣1000元，希望帶動商圈店家買氣。

另外，在數位服務方面，她表示，政府將補助店家提供數位服務系統，協助改善顧客服務流程，例如提供線上點餐、雲端收銀、電子優惠券等，不但加速店家數位轉型，也可累積營運數據做為數位化分析基礎。預計每年補助1萬家，每家補助3萬，實施3年。

(中時 )