第54屆金鐘獎28日公布，今年台劇之王《我們與惡的距離》與《你的孩子不是你的孩子》各入圍14項，分列連續劇與迷你劇集大贏家。《與惡》女主角賈靜雯首次入圍，強勢問鼎視后；金鐘視帝吳慷仁4年來第6次入圍，他對同劇幕後人員入圍比自己入圍還開心，也隔空謝謝戲裡老婆周采詩，「沒有美媚（周采詩的角色名）的堅強就沒有人能接住王赦（吳慷仁的角色名）的固執與任性」。

吳慷仁。

公視今年共入圍111項，在各電視台中一枝獨秀，叫好叫座的《與惡》，完結篇收視最高衝到3.6，是公視史上收視第3高的戲劇，加上HBO Asia、Catchplay、公視+等網路收視人口，等於創下台劇天花板新高度，HBO將從9月起每周末安排重播。《與惡》此次入圍戲劇節目獎、戲劇節目男主角獎、女主角獎、男配角3位、女配角、導演、編劇、攝影、剪輯、燈光、美術設計、節目創新獎14項。在劇爆紅後，《我們與惡的距離》劇本書銷售更在出版界開創佳績，不僅榮登麥田出版劇本書銷售第一名，短短半年內更創下出版界最大聲量，觸及跨客層的銷售，金鐘加持，後勢可期。

賈靜雯出道近30年，22年前以《四千金》拿下金鐘新人獎後，再以《我》劇拿到金鐘入場門票。她在《與惡》飾演新聞台霸氣女主管，也是喪子母親「宋喬安」。她今出席De Beers珠寶展開幕典禮，開展前10分鐘得知入圍，在後台驚呼聲、道喜聲不斷。賈靜雯笑說，在演藝圈這麼久，一切平常心，笑說前一晚徹夜未眠，不是為了金鐘獎，而是女兒波妞牙痛，為了照顧女兒一整晚沒睡。

吳慷仁飾演王赦。

吳慷仁說，感謝評審的肯定，很高興《我們與惡的距離》的努力能被看到！特別是技術組的工作伙伴能被評審肯定，真的很開心，他們的專業被肯定，對未來工作會有很大的幫助與回饋。「演員站在前面，技術人員挺身而出把我們拱起來，我們才會被看到，我衷心期盼所有的工作人員都能被看到，看到陳慧翎導演、溫昇豪、吳政迪、藍葦華及許許多多合作過的伙伴入圍，真的很開心」。

賈靜雯劇中含淚怒嗆陳妤：「那我兒子有活下去的權利嗎？」公視提供

製作人 林昱伶表示，謝謝團隊裡每一位台前幕後的夥伴，能入圍十四項是靠大家一起努力。也謝謝評審給《我們與惡的距離》的肯定，入圍已經是非常大的激勵，我們會繼續努力。製作人湯昇榮也提到，感謝評審、恭喜團隊，感謝公視開啟了《與惡》這個項目，呂蒔媛的好劇本，導演與團隊的同心協力。特別的是也入圍節目創新獎，特別感謝資策會在題材與市場評估上提供大數據的整理。小遺憾是周采詩 、陳妤、謝瓊煖、林予晞、音效項目沒入圍。臺灣面對全球市場上、平台上的大變動與轉換期，似乎有一些新契機，今年台灣看見有非常多元的題材與內容，業界大家真的都非常拼命，「我還是很看好台灣戲劇未來的發展，期待與大家一起努力」。

陳妤飾演新聞台助理編輯。公視提供

林君陽以公視《我們與惡的距離》入圍戲劇節目導演獎，他今表示「謝謝蒔媛姊寫下這個劇本，謝謝公視願意讓各種不可能發生，謝謝監製昱伶姊和湯哥的執著與企圖心激發我們不斷挑戰，謝謝克勤、子皓、光光和阿廣讓光成為這個故事的眼睛，謝謝美術文璟創造的魔鬼細節，謝謝剪輯俊宏的耐心試煉去蕪存菁。謝謝每一個演員願意面對自己的脆弱與勇敢，和角色一起走這一段幕啟幕落」。

謝瓊煖(中)與檢場(左)摘下口罩重新生活，釣客(右)買肉粽300不用找，意外受到網友討論。公視提供

公視主頻自9月1日起，每週日晚上九點四十分播出《我們與惡的距離》，一次播兩集。9月2日至9月5日，下午二點陸續播出《奇蹟女兒》、《憤怒菩薩》。9月15日至9月29日，每週日下午二點半陸續播出公視人生劇展《淚滴卡卡》、《3天2夜》及公視新創電影《無法辯護》。

公視3台於9月4日至9月17日週一至週五晚上十點播出《你的孩子不是你的孩子》。9月11日至9月13日週三至週五晚上十一點播出《魂囚西門》。9月14日至9月28日，每週六晚上十點接力播出公視新創電影《疑霧公堂》、《暴好人》、《靈佔》、《最後一次溫柔》，與公視人生劇展《第一響槍》、公視學劇展《兩場葬禮》。

公視節目部經理於蓓華表示，《你的孩子不是你的孩子》、《我們與惡的距離》分別入圍14項，《魂囚西門》、《奇蹟的女兒》、《憤怒的菩薩》也入圍迷你劇多個獎項。這不只是公視的成績，更是台劇各主創團隊的創作能量爆發，有合理的預算、資源和企圖心，台灣戲劇產業才可能正常能量釋放

(中時 )