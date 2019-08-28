第54屆電視金鐘獎28日揭曉，伊林娛樂戲劇男神溫昇豪分別以民視《雙城故事》、公視《我們與惡的距離》雙料入圍男主角及男配角獎，他上午擔任「認養一畝香草田」公益計劃起跑活動大使時，還不知道今天將揭曉金鐘入圍名單，曾經連續4年入圍，但與金鐘獎絕緣已8年的他坦言，前兩天有夢到「都沒有入圍」，後來得知雙料入圍，他除了感謝評審肯定，也笑說：「原來現實跟夢境相反！」

溫昇豪表示，他看完今年男配、男主的入圍名單，發現很多都是一起共事合作過好幾部戲的好朋友，手心手背都是肉，他真心覺得，不管是誰拿奬，都會很開心。

溫昇豪暌違金鐘8年，再度以《雙城故事》入圍金鐘獎。（民視）

他下午原本在健身房運動，一開始沒接手機，後來才發現電話快要爆掉了，同樣入圍男主角獎的吳慷仁也打電話給他，兩人互道恭喜，相約一起努力，一起為台灣的戲劇加油。他也接到《雙城故事》戰友陳怡蓉以及同劇入圍女主角的曾珮瑜恭喜電話，他透露拍《雙城》時，他就斷言她會入圍金鐘。

溫昇豪過去曾是金鐘入圍常客，2008年開始連續4年入圍，可惜都鎩羽而歸，2011年最後一次以《犀利人妻》入圍後，就沒再入圍過，不過他2016年入圍國際艾美獎，他認為這對他而言反而意義深刻，也是更大的榮耀，「那次對我來說是更大的里程碑，那年是華人唯一入圍者，榮耀更大」。

不過他也坦言，金鐘獎對我們來講還是有指標性意義，「尤其這幾年台灣影視又重新復甦，台商8000億資金回流，很多金主苦無投資項目，我很希望能鼓勵這些台商企業來投資文創產業，因為台灣影視產業目前是好的多頭市場。台劇的國際能見度變高，以前好像只有2300萬人看，現在有許多境外頻道加入，受眾超過20億人口，影響力很大，所以企業主們真的可以考慮」！

他今年以夯劇《我們與惡的距離》入圍男配角，他認為這部戲做到讓社會關注，展現出台灣創作力豐沛，讓許多人知道台灣影視產業值得投資，「它的成功讓很多企業主開始關注，就像我週六要跟一位企業主談，對方就是受了《與惡》感動，期待可以吸引更多企業來投資影視產業。」

他說拍完《俗女養成記》後感觸特別深，這部戲引起很大迴響，但其實還可以拍得更好，只是受限於資金不足預算有限，所以兩位導演陳長綸、嚴藝文賠了很多錢用心在製作這部戲，如果能有更多一點的資金，或許攝影、燈光可以更細膩，給演員的酬勞條件就會更好。



(中時 )