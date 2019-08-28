「機上耳機孔為什麼是兩孔呢？」（ 圖／翻攝自星宇航空FB）

你搭機時的隨身行李會帶什麼？搭機最容易忘記放進隨身行李的小夥伴排行前三名 : 「SIM卡針、筆、耳機轉接頭」。星宇航空小編日前在臉書上發問，「機上耳機孔為什麼是兩孔呢？」激起網友們的各種見解，最後小編解答，指出「舊式」飛機使用雙孔插槽確實是當時「技術無法支援」，只好發展雙孔耳機讓左右耳音源各自獨立。

星宇航空在臉書粉專發文「隨堂考開課啦！第四堂」，並提出「個人耳機大多是單孔規格，為什麼（舊式）飛機卻只提供兩孔插槽呢？」問題一出，網友們紛紛發表看法，有人認為「簡單一點，怕被旅客帶下飛機」、「鼻孔兩孔、耳朵也兩孔；耳機孔有兩孔也算是挺正常」，其中還有一位專業的網友說，「跟IFE有關係，早期因為成本的關係，沒有辦法將訊號源布制在每個座位上」，引發議論。

經過網友們一番激辯後，星宇航空小編留言解答「舊式飛機使用雙孔插槽的說法很多，但最初出現時確實是當時技術無法支援，因此只好發展雙孔耳機讓左右音源各自獨立」。不過關於單孔耳機支援雙聲道技術純熟、787飛機誕生後仍沿用雙孔插槽這兩個問題，星宇航空小編覺得「一來可避免增加航空業不同規格備貨壓力，再來減少單孔耳機遇到插槽故障卻無孔可換的機會吧吧吧吧 (左孔不行還能試右孔嘛XD) 」。

看到這回答，有網友表示，「早該改了，這樣我們才能戴高音質耳機上機啊！」、「每架航班都要丟掉這麼多拋棄式耳機」、「航空業的大量即棄容器是很驚人的」。對此，星宇航空小編透露，未來該航空經濟艙將配置單孔耳機插槽，方便大家自備耳機，一同支持機上減塑運動。

(中時電子報)